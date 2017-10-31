





Волгоград должен иметь свой «почерк» и «лицо», а также занимать определенные позиции в культурном пространстве России. Об этом сегодня журналистам, комментируя свое назначение, заявил новый директор Волгоградской областной филармонии Станислав Малых, сообщает ИА «Высота 102». «Задачи поставлены – теперь предстоит формировать новые программы, вплотную заниматься их популяризацией. Мы будем делать упор на персонизацию нашего региона, как на сцене России, так и за рубежом. Будем стремиться к тому, чтобы филармония стала брендом Волгограда и всего региона», - поделился планами с представителями СМИ Станислав Малых.

Главный дирижер, художественный руководитель Волгоградского академического симфонического оркестра Андрей Аниханов выразил надежду на то, что «укрепление кадровых и финансовых позиций» будет способствовать тому, что учреждение станет культурным символом региона. «В первую очередь, должна выполняться основная функция музыкального искусства – это совершенствование душ людей, их интеллектуальное развитие. Коллектив должен быть просветителем, вдохновителем и приходить к зрителям в достойном виде», - заключил главный дирижер оркестра.

Напомним, сегодня коллективу Волгоградской областной филармонии был представлен новый директор учреждения – Станислав Малых, который до последнего времени руководил Волгоградским музыкальным театром. Прежний руководитель филармонии Светлана Матова назначена зампредседателя комитета по охране объектов культурного наследия Волгоградской области.



