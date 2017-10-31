ОНФ: Волгоград стоит на пороге пыльных бурь из-за гибели лесов

Городские леса и парки Волгоградской области, составляющие естественный «зеленый щит» и являющиеся «легкими» региона и областного центра, находятся в крайне угнетенном состоянии. Об этом заявили на публичных слушаниях, состоявшихся в общественной палате региона, - сообщили ИА «Высота 102» в реготделении ОНФ. Общественники обсудили стратегию развития защитного лесоразведения Волгоградской области, а также создание лесопаркового зеленого пояса Волгограда.

С инициативой создания «зеленого щита» вокруг областного центра волгоградские активисты Народного фронта выступили после проведенной в летний период серии экологических рейдов по лесничествам всех районов Волгограда. Проведенные рейды общественников показали, что Лесозащитные полосы создавались в регионе в период 1948-1956 гг., а высадка городских лесов происходила в 1935 г. и продолжилась после окончания Великой Отечественной войны. В настоящее время при общей потребности в искусственных защитных лесных насаждениях 774 тыс. га в области имеется только 186 тыс. га, то есть всего 24% от нормы. Что касается площади зеленого фонда областного центра, то она составляет 1134 га, то есть в среднем 10,8 кв. м на одного жителя, тогда как нормой является показатель 25-40 кв. м для промышленных городов, которым является Волгоград. При этом большая часть зеленых насаждений подвержена ранней депрессии и гибели, территории многих лесополос превращены в свалки бытовых отходов, не проводится посадка молодняка, не ведутся рубки ухода, культивация, районирование, нет системы профилактики борьбы с вредителями и системы подготовки посадочного материала.

«Сегодня мы не можем называть те насаждения, что имеются в регионе и в черте города, зелеными. Некоторые из них вообще числятся только на бумаге и в административных отчетах. Муниципальное предприятие «Горэколес» не в состоянии в полной мере осуществлять свой функционал силами имеющегося десятка сотрудников, без должной техники и финансирования. Эксперты ОНФ сходятся во мнении, что при таком характере эксплуатации лесов в ближайшие 2-3 года мы их потеряем совсем и городу неминуемо грозят пыльные бури подобно той, что впервые за долгое время накрыла наш город в этом августе», – уверен член региональной ревизионной комиссии ОНФ, координатор проекта Народного фронта «Генеральная уборка» в Волгоградской области Константин Глушенок.

Все выработанные в ходе слушаний рекомендации поступят в областную думу, после одобрения и доработки документ будет направлен на реализацию в региональную администрацию. Активисты ОНФ намерены не снимать вопрос озеленения с контроля на всех стадиях рассмотрения и продолжить планомерную работу по восстановлению зеленых «легких» Волгограда. Этот вопрос общественники рассматривают как основной в повестке регионального отделения ОНФ в предстоящем году.



