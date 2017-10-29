







Депутаты Волгоградской гордумы сняли с рассмотрения на сегодняшнем заседании вопрос о застройке березовой рощи в Кировском районе. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Напомним, за последние две недели резонансная тема дважды обсуждалась в городской думе. 20 октября на заседании думского комитета по имуществу нардепы отклонили проект решения об изменении назначения земельного участка, на котором десятилетиями растут березы. Вместо «зоны застройки объектами общественно-делового назначения» данную территорию предлагалось назвать «зоной смешанной застройки жилыми домами». Земельный участок, который находится в федеральной собственности, по итогам торгов еще несколько лет назад для комплексной жилищной застройки арендовал Евгений Бакурский.

Тема уничтожения зеленого уголка в Кировском районе, расположенного неподалеку от бывших садов Лапшина, вызвала общественный резонанс и недовольство местных жителей. Однако спустя пять дней депутаты передумали и на очередном заседании комитета по имуществу проголосовали за включение данного вопроса в повестку ближайшего заседания, которое было назначено на 30 октября.

Теперь вопрос снова «завис». Документы будут доработаны и роща в итоге должна официально получить статус зеленой зоны. Так, в нынешнем проекте решения предусмотрена рекреационная зона, но ее размеры фактически будут больше той площади, что указана в документах сейчас. Такой договоренности по итогам встреч с застройщиком достигли представители власти. Активное участие в вопросе дальнейшей судьбы рощи принимал, в частности, депутат гордумы Андрей Гимбатов. В минувшие выходные в самой роще прошла встреча застройщика, представителей власти с местными жителями. Застройщик заявил о готовности благоустроить парковую зону, сохранив березы. Также будущей весной компания намерена посадить на данной территории новые зеленые насаждения.

Подробнее о состоявшейся встрече - сегодня на "Высоте 102".