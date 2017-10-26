В торговых центрах Волгоградской области скажут «Нет инсульту!»

В Волгоградской области пройдут бесплатные диагностические акции, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с инсультом. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, Всемирный день борьбы с инсультом будет отмечаться 29 октября А 27 октября с 14 ч 00 мин. до 18 ч 00 мин будет организована работа тематических медицинских кабинетов под девизом " Нет инсульту " на территории ТРЦ Волгограда и Волжского: ТРК "Европа Сити Молл", ТРК "Диамант Зацарицынский», ТРК "Волга-Молл", ТРК «Диамант», ТРК «Парк-Хаус», ТРК «Акварель».

Медицинские палатки под девизом " Нет инсульту " будут организованы на территории всех районов Волгограда и Волгоградской области в местах массовых посещений населения (ТРЦ, ТРК, дома культуры и др.)

Во всех медицинских организациях пройдут занятия в Школах здоровья, тематические часы, бесед для населения. За дополнительной информацией жители могут обращаться по телефону областного центра медицинской профилактики: (8442) 36-26-20.

Инсульт – одна из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. Предсказать его появление невозможно, но уменьшить риск достаточно просто. Цель Всемирного дня борьбы с инсультом – повысить информированность всех слоев населения об основных факторах развития инсульта, его профилактике и необходимости немедленного обращения к врачу при появлении симптомов инсульта.

Отметим, что всего с начала года в Волгоградской области проведено более двадцати крупномасштабных профилактических акций, посвященных выявлению факторов риска социально-значимых заболеваний: «Школа активного долголетия», «День детского здоровья», «Скажем туберкулезу нет», «Вместе против курения», «День здоровья», «Спасенные сердца». В них приняли участие более 12 тысяч человек. У 27% обследованных выявлены факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, все они направлены на дообследование. Избыточная масса тела, нерациональное питание, низкая физическая активность и малое потребление овощей и фруктов выявлены у 30% населения.



