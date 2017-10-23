В Волгограде «гайд-парк» перенесут подальше от центра

Изменения в перечень мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений планируется ввести администрацией Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект документа, в частности, ранее в центре города-героя своеобразный «гайд-парк» можно было устроить на территории нижней аллеи Центрального парка культуры и отдыха, в границах клуба «Москит» и колеса обозрения у Центрального стадиона. Теперь эта площадка перенесена к теннисному корту в парке «Русь» на ул. Краснополянской Дзержинского района. Кроме того, можно будет открыто высказать свои общественные настроения в парке «Пионерский» в Красноармейском районе – на ул. 40-лет ВЛКСМ в границах строений 21 «г» и 23 «а». В Волжском также заменена площадка для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов. Если раньше можно было собраться "больше трех" на площади перед магазином «Ман» на ул. Мира, 42а, то теперь – на театральной площади перед Волжским драматическим театром на ул. Советской, 3. Ранее ИА "Высота 102" сообщало о введении ограничений на проведение митингов в период с 25 мая по 25 июля 2018 года в Волгограде. Это связано с обеспечением мер безопасности во время подготовки и проведения ЧМ-2018.



