«Запчасти» к кровле стадиона «Волгоград-Арена» доставляет вертолет





На стадионе «Волгоград Арена», который АО «Стройтрансгаз» возводит к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России, начался финальный этап монтажа подсистемы кровли. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, специалисты устанавливают на «козырек» кровли, расположенный над кромкой поля, металлические прямоугольные конструкции (балки). На подсистему из металлоконструкций впоследствии будет смонтировано мембранное покрытие.

Монтаж конструкций общим весом почти 110 тонн представляет собой сложную технологическую операцию. На первом этапе 176 элементов будут поочередно доставлены на высоту почти 50 метров при помощи вертолета Ка-32, оснащенного современным пилотажно-навигационным оборудованием. Для подачи конструкций на монтажную площадку будет использована технология перемещения груза на внешней тросовой подвеске. Одна из основных задач этого процесса – ювелирная точность работы пилота и специалистов, принимающих груз на «козырьке».

На втором этапе монтажники-высотники при помощи специального оборудования установят металлоконструкции подсистемы кровли в проектное положение и начнут выполнять поочередное натяжение стальных канатов и кровельного покрытия из прозрачного фторполимерного материала EFTE. Данный материал имеет повышенную прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям и способность к «самоочищению» за счет адгезионной поверхности. Площадь кровельного покрытия козырька составит 3800 м2.

Уклон козырька формируется таким образом, чтобы попадающие на него атмосферные осадки направлялись к компрессионному кольцу, на котором расположены лотки для стока дождевых и талых вод. Во время дождя вода по системе внутренних трубопроводов будет уходить в ливневую канализацию. Водосборные лотки и трубопроводы будут оборудованы системой подогрева, препятствующей образованию наледей и способствующей таянию снега.

Параллельно специалисты завершают монтаж мембраны белого и синего цветов над фойе и трибунами стадиона и системы водоотведения с кровли. Продолжается комплекс работ по уходу за газоном и его подготовке к прошивке. Ведется установка зрительских кресел на трибуны стадиона (смонтировано более 27 тысяч штук), монтаж инженерных систем и оборудования, окраска металлоконструкций, выполняются внутренние отделочные работы и витражное остекление, а также благоустройство территории.

В строительстве «Волгоград Арены» задействовано более 2000 человек, работы ведутся круглосуточно.