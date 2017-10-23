Четыре часа понадобилось поисковикам, чтобы обнаружить в лесу заблудившихся супругов-пенсионеров, которые накануне пошли в лес недалеко от хутора Лучновский Урюпинского района, но вернуться к оставленному на дороге автомобилю уже не смогли. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, тревогу забила дочь пенсионеров, с которой ее родители связались по сотовому телефону. Для поиска заблудившихся грибников незамедлительно были организованы поисковые группы, в состав которых вошли сотрудники полиции, работники охотничьих хозяйств и представители местной администрации. В ходе поисковых мероприятий с пожилой семейной парой постоянно поддерживалась телефонная связь. Кроме этого, егеря из ружей производили выстрелы, таким образом координируя маршрут движения грибников к поисковым группам.

Около девяти веера пожилая пара была обнаружена участковыми уполномоченными полиции. Как оказалось, на протяжении всего дня, пытаясь найти свой автомобиль, грибники углублялись в лесной массив в совершенно другом направлении. Несмотря на то, что пенсионеры провели на улице практически весь день, состояние их здоровья опасений не вызвало. Сотрудники полиции доставили семейную пару к оставленному автомобилю, после чего они самостоятельно отправились домой.



