В Волжском мамы с грудничками развернули плакаты против расширения химического производства

Мамы с маленькими детьми сегодня продемонстрировали протест против строительства в Волжском цеха по производству карбамата. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», акция прошла сегодня на площади Ленина, ее организатором выступил Волжский горком КПСС. Более ста человек пришли сегодня к памятнику вождя революции, но еще перед началом митинга подписи против строительства дополнительного производства завода «Волжский оргсинтез» поставили более двухсот волжан. «Мы не быдло и не скот – не дадим травить народ!», «Нет дополнительным мощностям карбамата!», «Мы за чистый воздух! Хватить нас травить!» - таково было содержание плакатов, некоторые из которых держали малыши. В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» участники митинга заявили, что в городе практически через день фиксируется превышение предельного содержания вредных веществ в воздухе, поэтому еще один цех с вредным производством негативно повлияет на экологию и может нанести ущерб здоровью горожан.Напомним, на предприятии «Волжский оргсинтез» планируют расширить производство карбамата, который уже производится на заводе. Ранее проект успешно прошел археологическую экспертизу – специалисты установили, что в степи, где появится цех, нет древних курганов. 30 октября в Волжском состоятся публичные слушания по данному вопросу. К слову, выступающие на митинге выразили призвали волжан прийти на слушания и выступить против строительства цеха. И выразили опасение, что все места в зале могут занять рабочие предприятия, которых насчитывается около полутора тысяч человек.