Смотрите сегодня в программе: завершение в Волгоградской области программы переселения граждан из аварийного жилья оставило осадок в виде скандалов. Решетки ливневой канализации с улиц Волгограда и Волжского исчезают в неизвестном направлении: часть обнаружили в машине жителя Астрахани. «Думай о будущем»: школьников Волгограда в рамках учебного проекта ориентируют на правильный выбор перспективных профессий по душе. «Пешеходный переход»: профилактический рейд ГИБДД охватил все районы Волгограда.







Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.



