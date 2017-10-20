



Должниками по налоговым платежам неожиданно для себя стали многие жители Волгоградской области. В редакцию ИА «Высота 102» поступил ряд обращений от читателей, которых изумили суммы в полученных ими уведомлениях об уплате налога на имущество физических лиц. Помимо платежа за 2016 год в извещениях появились дополнительные строки с новыми суммами за предыдущие годы. Налоговая инспекция, как выяснилось, сделала перерасчет, который позволил значительно увеличить - зачастую в разы - суммарный объем платежа.

Из официального ответа УФНС по Волгоградской области на редакционный запрос ИА «Высота 102» следует, что своевременная и регулярная оплата налогов не спасет граждан от возможного перерасчета в пользу увеличения платежа. Как пояснил информагентству заместитель руководителя УФНС по региону Сергей Медведский, в соответствии с Налоговым кодексом РФ инспекция вправе провести перерасчет налога за три года, предшествующих тому, за который направлено уведомление ( в данном случае - за 2013- 2015гг.). Причем сумма платежа может измениться как в меньшую, так и в большую сторону, «даже если гражданин ранее уплатил исчисленную налоговым органом сумму платежа». Такие случаи вовзможны, в частности, если ранее сумма налога исчислялась с применением более низкой налоговой ставки или устаревших данных об инвентаризационной стоимости имущества.

Далее в УФНС по области разъяснили, что размер налогового платежа по каждому объекту формируется из суммарной инвентаризационной стоимости всех владений плательщика, расположенных в одном муниципальном образовании, помноженной на коэффициент-дефлятор и налоговую ставку. Размер ставок в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и типа использования имущества определяет представительный орган власти.