Прокуратура добилась от газовиков через суд подачи энергоресурса в пять населенных пунктов Городищенского района для начала отопительного сезона. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. В ходе надзорной проверки было установлено, что с 4 октября этого года на территории Городищенского района должна была начаться подтопка детских дошкольных учреждений, учреждений образования и здравоохранения. В этой связи предприятиями по подаче тепловой энергии в Котлубанском, Кузьмичевском, Россошенском, Новожизненском сельских поселениях, а также Городищенском городском поселении в адрес ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" были направлены заявки на поставку газа для обеспечения теплоснабжения населения. Однако в установленный срок подача газа для теплоснабжения пяти населенных пунктов не была произведена в связи с наличием задолженности по оплате за ранее поставленный газ. В этой связи прокурор района направил в суд исковые заявления об обязании обеспечить подачу энергоресурса.

Решениями суда исковые требования прокурора района удовлетворены. Кроме того, по требованию прокурора суд обратил указанные решения к немедленному исполнению. В результате теплоснабжение жителей Городищенского района было восстановлено.



