



ИА «Высота 102» стали известны истинные причины увольнения бывшего председателя комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда Дмитрия Веркина. По данным информагентства, ряд введенных чиновником автобусных маршрутов в районах города оказались неэффективными, маловостребованными и не решили проблему транспортной доступности. Что не мешало, однако, чиновнику отчитываться перед вышестоящим руководством о выполнении, пусть и формальном, поставленных перед ним задач.

От жителей города в мэрию сегодня продолжают поступать жалобы на те или иные автобусные маршруты, которые не справляются со своей задачей. Так, пассажиры автобусов № 88, следующих от железнодорожного вокзала до поселка Максима Горького, по вечерам испытывают серьезные трудности с возвращением домой из центра города. Ранее транспортный комитет под управлением Веркина усилил данное направление автобусами средней вместимости, которых по факту не хватает в часы пик для перевозки всех пассажиров. С понедельника, 23 октября, по решению администрации города, автобусы средней вместимости на маршруте №88 заменят большими.

Абсолютно не оправдал себя и укороченный автобусный маршрут №6к, который следует от остановки «ул.Землячки» до аэропорта. Хотя маршрут и позволил сократить общий интервал движения общественного транспорта в поселках Аэропорт и Гумрак, но по факту пользовался минимальным спросом у жителей, и зачастую автобусы ездили порожняком. Нарекания от волгоградцев на то, что по утрам трудно добраться в центр города, а вечером уехать обратно, сохранились, а с окончанием периода летних отпусков только возросли. Неумелые попытки профильного ведомства мэрии, которым руководил Веркин, скорректировать изначально неудачный маршрут, положительного результата не принесли. По итогам проведенного мониторинга действующей маршрутной сети власти решили с начала будущей недели дополнить популярный маршрут №6, который следует из центра города в аэропорт, автобусами большой вместимости.

Напомним, Дмитрий Веркин был уволен из администрации города на прошлой неделе. В последнее время он являлся заместителем руководителя департамента городского хозяйства. Прежде возглавлял комитет транспорта, промышленности и связи, который после реорганизации прекратил свое существование. В мэрию Веркин устроился в 2015 году. В Волгоград он переехал из Великого Новгорода. Там он некоторое время возглавлял дочернюю структуру «Питер Авто» - ОАО «Автобусный парк».