После вручения ключей от новых квартир в Калаче-на-Дону Волгоградской области новоселов-переселенцев попросили на выход





В доме №23 по ул. Чекмарева в Калаче-на-Дону Волгоградской области после торжественного вручения ключей к новым квартирам новоселам перекрыли путь в подъезды. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, 14 октября 2017 года заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина торжественно вручила ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья. По словам калачевцев, она подтвердила, что в этот же день можно будет справить новоселье в новом доме. "Мы обрадовались, собрали вещи и пошли в новые квартиры. Но счастье оказалось недолгим. Через 2 часа отключили свет, воду и попросили всех выйти на улицу, закрыв подъезды, без объяснения причин", - пожаловались калачевцы. Теперь, как рассказали ИА «Высота 102» собеседники информагентства, все сидят в старых аварийных домах на чемоданах и ждут вселения. «Считаем, что это, прежде всего, дискредитация региональных властей. Все поверили заместителю губернатора, а их тут же выгнали на улицу», - возмущаются жители дома.





Глава Калачавского городского поселения Владимир Кришталь в телефонной беседе с корреспондентом информагентства опроверг информацию о том, что людей не пускают в собственные квартиры, но и не стал утверждать, что кто-либо уже справил новоселье. «Никто никого не выгонял. Это ложь. Жильцам выдали ключи, идет процесс заключения договоров. При наличии каких-то мелких замечаний у граждан по качеству выполненных работ — составляются акты. За два-три дня эти моменты будут устранены. Я думаю, к среде люди будут заселены», - заявил чиновник. Также глава города не подтвердил информацию о прекращении водо- и электроснабжения дома. «Это самая настоящая глупость. Приезжайте и посмотрите», - заверил журналистов Кришталь. К слову, журналисты ИА «Высота 102» попросили местных жителей узнать, живут ли сейчас люди в доме №23 по ул. Чекмарева. Как выяснилось, подъезд в дом оказался действительно закрытым на момент подготовки этой публикации.





Между тем, 14 и 15 октября 2017 года на сайте администрации Волгоградской области, а днем позже – и на сайте фонда ЖКХ появилось сообщение о том, что в Волгоградской области завершилась программа переселения из ветхого жилья, признанного таковым до 1 января. Последними новоселами, цитата, стали калачевцы, для которых были возведены четыре трехэтажных дома. Ключи от новых квартир, как следует из сообщения, получили 336 жителей города.

Фото с сайта фонда ЖКХ.