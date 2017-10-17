|Происшествия
|17.10.2017 16:22(Обновлено: 17.10.2017 18:20)
Полицейские Волгоградской области нашли сутки блуждавшую в лесу пожилую женщину
Состояние пожилой женщины, которая провела в лесу в Руднянском районе почти сутки, опасений у медиков не вызывает. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 83-летняя жительница поселка Рудня, страдающая заболеванием, ушла из дома накануне. Члены семьи безуспешно пытались найти ее сами, а вечером сообщили о пропавшей в полицию.
Правоохранители сформировали три поисковые группы, которые прочесывали поселок, близлежащие поля и лес. Потерявшуюся нашли лишь спустя сутки. Она рассказала, что ушла на прогулку, но заблудилась. Сейчас она находится дома в окружении родных.
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|Происшествия
|17.10.2017 18:28
В Волгограде около дома №55 по ул. 51-ой Гвардейской пьяная женщина вместе со своим сожителем уснули прямо на дороге. Парочка напрочь забыла о 4-летнем мальчике, который плакал и замерзал рядом со своими «родителями». Волгоградец Сергей Бабенко, который и вызвал полицейских, рассказал ИА "Высота 102", как его и окружающих шокировало происходящее. Приехавшим медикам и правоохранителям удалось привести в чувство мужчину, однако реанимировать мамашу долгое время не удавалось. Мальчика отвезли в больницу, где его осмотрят врачи. А вопрос о том, сможет ли так называемая «мама» воспитывать ребенка, решат соответствующие органы.
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|Общество
|17.10.2017 18:17
До конца 2017 года ряд отделов МВД в муниципальных районах Волгоградской области усилят временными сводными отрядами полицейских. Об этом сегодня на координационном совещании по обеспечению правопорядка заявил начальник ГУ МВД по региону Александр Кравченко, сообщает ИА «Высота 102». Речь идет о муниципальных образованиях, в которых остро стоит проблема с нелегальными трудовыми мигрантами. При этом генерал-лейтенант выразил удивление политике невмешательства, которую в этом вопросе порой демонстрируют местные власти. «Когда полицейские вместе с сотрудниками ФСБ выезжают в поля и выявляют по 50-70 нелегалов, то трудно себе представить, что участковый уполномоченный или глава поселения не знают о таких фактах»,...
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|Астрахань
|17.10.2017 18:16
Астраханцы рассказали, как осень влияет на работоспособность и какие способы они используют для борьбы с осенним настроением. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Так, 76% респондентов не понаслышке знакомы с сезонной хандрой. Главными её признаками астраханцы назвали сонливость (74%) и упадок сил (62%). Плохое настроение у себя отметила половина опрошенных, а каждого третьего всё раздражает. 54% рассказали, что наступление осени отрицательно повлияло на их работоспособность, в частности, работать стало тяжелее, а 8%, напротив, почувствовали прилив сил. Каждый четвёртый стал чаще делать перерывы и отвлекаться во...
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|Экология
|17.10.2017 16:00
С неожиданного признания началось сегодняшнее заседание круглого стола «Актуальные проблемы охраны окружающей среды: опыт Волгоградской области и США», которое сделал директор Волгоградского института управления Игорь Тюменцев. Он заявил присутствующим, что уже выразил через своего американского коллегу профессора Марка Натана Поллинса благодарность экс-президенту Бараку Обаме за введенные санкции в отношении России. «Мы перестали есть турецкие помидоры, не покупаем американские арбузные семена и так далее и так далее, и начали производить собственную продукцию, выращенную на волгоградских землях», - сказал он. При этом, подчеркнув богатство российских ресурсов и плодородных земель, он отметил,...
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|Общество
|17.10.2017 15:35
Программа благоустройства сельских поселений в Волгоградской области будет продолжена в 2018 году. Как заявил сегодня на межведомственном совещании по обеспечению правопорядка губернатор Андрей Бочаров, в плане на будущий год — выделение средств для 100 населенных пунктов, сообщает ИА «Высота 102». В текущем году на бюджетные гранты реализовано 90 проектов по обустройству парков, скверов, детских и спортивных площадок в центральных усадьбах поселений. Каждый населенный пункт, участвующий в программе, получил 3 млн рублей. В результате многие поселки, не видевшие должного финансирования десятки лет, на глазах местных жителей стали преображаться. К главам районов у руководителя области главное требование — следить за качеством...
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|Экономика
|17.10.2017 14:59
Студенты Волгоградского политехнического колледжа имени В.И. Вернадского, обучающиеся по специальности «Химическая технология органических веществ», стали первыми участниками очередной всероссийской акции «Неделя без турникетов», в которой второй год подряд принимает участие АО «КАУСТИК». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, студентов профильного колледжа познакомили с оборудованием химической и экологической лабораторий экологического центра аналитического контроля, а также с процессом очистки сточных и промышленных вод на биологических очистных сооружениях одного из крупнейших химических предприятий России. «В ближайшие дни подробные экскурсии на производство пройдут для студентов двух других учебных заведений областного центра. Будущие лаборанты-экологи, которые сейчас проходят обучение в Волгоградском техникуме энергетики и...
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|Происшествия
|17.10.2017 14:54
Пропавшая 22-летняя Александра Корнилова, жительница Дзержинского района Волгограда, найдена в одной из квартир в Советском районе Волгограда. Об этом сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области. Несколько дней назад девушка уехала из дома со знакомым молодым человеком. С момента пропажи волгоградка находилась в арендуемой квартире на юге города. Девушка утверждает, что там ее удерживали насильно. Сейчас молодые люди доставлены в районный следственный комитет для дальнейшего разбирательства.
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|Политика
|17.10.2017 14:01
Заявка волгоградского отделения партии «ПАРНАС» о проведении референдума направлена в облдуму. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, в документах инициативной группы по проведению референдума речь идет о порядке избрания глав городских округов и муниципальных районов в Волгоградской области. Референдум предлагается провести по вопросу, изложенному в форме проекта закона «О порядке избрания глав городских округов, глав муниципальных районов в Волгоградской области на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и их месте в системе органов местного самоуправления». В течение 20 дней регпарламент должен принять решение о соответствии либо несоответствии данной инициативы требованиям статьи 7...
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|Общество
|17.10.2017 13:25
По данным на полдень в Волгограде подключен 2 561 объект, в том числе 1956 многоквартирных домов, 43 больницы, 78 поликлиник, 216 детских садов, 152 школы. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, активно подключается Краснооктябрьский район (56% объектов), Кировский - 47%, Советский - 44%. Напомним, отопительный сезон на территории Волгограда официально стартовал с понедельника, 16 октября. Ряд социальных объектов в соответствии с поручением губернатора региона начали отапливаться досрочно с начала октября. К концу прошлой недели подтопка осуществлялась в 154 социальных учреждениях. С 16 октября тепло стало поступать всем потребителям. Готовность к приему теплоносителя по всем социально...
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|Общество
|17.10.2017 13:24
Вопросам безопасности празднования Дня Победы в будущем году уделил внимание сегодня губернатор Волгоградской области на межведомственном совещании по обеспечению правопорядка, которое сейчас проходит в Центральном концертном зале Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Андрей Бочаров заявил о необходимости организации постов на въезде в город-герой и обратился к начальнику ГУ МВД по Волгоградской области с просьбой о выделении дополнительных сотрудников. Александр Кравченко в ответ посетовал: несмотря на принятое ранее решение об усилении постов ДПС казачьими дружинами, оно так и не было реализовано комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской области, которое возглавляет Леонид Титов. Но такая инициатива, как...
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|Расследования
|17.10.2017 13:06
К 1 году 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорена гражданка Белашова, которая помогла неустановленной следствием лжецелительнице обмануть жительницу Волжского на 100 тысяч рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Волжского городского суда, Белашову признали виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба. В суде установлено, что в мае этого года она представилась пациенткой некой "целительницы", а затем убедила жительницу Волжского в том, что ей необходимо провести у нее "обряд очищения денег", чтобы избавиться от порчи. Волжанка поверила и отдала Белашовой все свои сбережения в сумме 100 тысяч рублей. Взамен женщина получила набитый газетами сверток. По...
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|Экология
|17.10.2017 12:34
Современные полигон ТКО и сортировочный комплекс будут построены к концу следующего года в Волгодонске. Разрешение на строительство объектов получила компания «ЭкоЦентр», входящая в волгоградскую группу компаний «Чистый город», сообщает ИА «Высота 102». Данный объект станет опорным для всего Волгодонского кластера и обеспечит потребности в размещении и обработке отходов десяти муниципальных образований, включая Волгодонск. В настоящее время Волгодонской кластер испытывает острую нехватку объектов сферы обращения с ТКО. Действующие полигоны исчерпали свои мощности на 90%. Через два года они полностью выработают свой ресурс. Наличие нового комплекса позволит избежать сложной экологической ситуации в будущем. В соответствии с концессионным соглашением, заключенном между администрацией города...
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|Расследования
|17.10.2017 12:28
Приговором мирового судьи судебного участка № 46 Волгоградской области 46-летний Владимир Котковский признан виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, в июле 2017 года Котковский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным действиями главы Осичковского сельского поселения Руднянского муниципального района, в здании администрации обложил матом женщину. Вину в инкриминируемом деянии подсудимый признал. Предварительное расследование по данному уголовному делу проводилось Жирновским МРСО СУ СК России по Волгоградской области. Подсудимому назначено наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор вступил в...
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|Спорт
|17.10.2017 12:03
Заявленная на сегодня пресс-конференция клуба «Ротор - Волгоград» сорвалась в последний момент, когда многочисленные журналисты уже прибыли на мероприятие, сообщает ИА «Высота 102» . После затянувшегося ожидания, во время которого представители СМИ успели поиграть в футбол, было объявлено, что общение руководства «Ротора» с прессой переносится на неопределенный срок. В качестве компенсации было предложено подождать еще полтора – два часа, чтобы после тренировки команды под руководством главного тренера Валерия Есипова получить счастливый шанс поговорить с игроками. Причин срыва пресс-конференции названо не было. Тайной осталась и то, что могло послужить поводом для приглашения журналистов. В любом случае, ответов...
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|Общество
|17.10.2017 12:02
Антитеррористическое учение по обеспечению безопасности объектов проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и транспортной инфраструктуры проводится сегодня в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Оперативный штаб НАТ в Волгоградской области. Жителей просят не поддаваться панике. Как уточнили в региональном Оперативном штабе Национального антитеррористического комитета, учение проходит в соответствии с планом на 2017 год.
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Происшествия
17 октября 16:22
Полицейские Волгоградской области нашли сутки блуждавшую в лесу пожилую женщину
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