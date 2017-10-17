Полицейские Волгоградской области нашли сутки блуждавшую в лесу пожилую женщину

Состояние пожилой женщины, которая провела в лесу в Руднянском районе почти сутки, опасений у медиков не вызывает. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 83-летняя жительница поселка Рудня, страдающая заболеванием, ушла из дома накануне. Члены семьи безуспешно пытались найти ее сами, а вечером сообщили о пропавшей в полицию.

Правоохранители сформировали три поисковые группы, которые прочесывали поселок, близлежащие поля и лес. Потерявшуюся нашли лишь спустя сутки. Она рассказала, что ушла на прогулку, но заблудилась. Сейчас она находится дома в окружении родных.



