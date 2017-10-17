Житель Волгоградской области отработает 3 месяца за оскорбление главы сельского поселения

Приговором мирового судьи судебного участка № 46 Волгоградской области 46-летний Владимир Котковский признан виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, в июле 2017 года Котковский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным действиями главы Осичковского сельского поселения Руднянского муниципального района, в здании администрации обложил матом женщину. Вину в инкриминируемом деянии подсудимый признал.

Предварительное расследование по данному уголовному делу проводилось Жирновским МРСО СУ СК России по Волгоградской области. Подсудимому назначено наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу.



