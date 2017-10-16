«Серебряные активисты» Волжского начали новый учебный год





Торжественным мероприятием открылся сегодня учебный год в Школе социальной активности в Волжском филиале Волгоградского государственного университета. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации Волжского, в этом году Школа социальной активности из общественного движения неравнодушных граждан перешла на новую ступень и получила статус общественной организации. Впервые школа стала участником Всероссийского конкурса социально-значимых проектов «Мой проект – моя страна».





С новым учебным годом активистов Волжского поздравили глава города Игорь Воронин, заместитель главы администрации Елена Овчаренко, председатель Волжской городской Думы Дмитрий Ястребов, депутат Волгоградской областной думы Татьяна Бухтина, председатель Общественной палаты Волжского Александр Рожнов, член Совета Клуба первостроителей Николай Репринцев, а также представители национальных диаспор и общественных организаций Волжского.





Игорь Воронин поприветствовал слушателей школы: «Вы – серебряный актив Волжского. Вы – неравнодушные, активные, люди-созидатели. Я благодарен вам за проявленную гражданскую позицию. Уверен, ваша деятельность послужит во благо городу. Окружающий мир – это зеркало нашего поведения, нашей нравственности и души. Если будет больше созидателей, то вокруг станет чище, ярче и лучше».

Напомним, инициаторами создания Школы социальной активности стали глава города Игорь Воронин, председатель Волжской городской думы Дмитрий Ястребов, депутаты гордумы фракции «Единая Россия». Куратор проекта – первый заместитель председателя Волжской городской думы Валентина Рода, координатор – Вера Лазарева.

Напомним, в нынешнем году открывается уже третий по счету учебный год Школы социальной активности. А первое занятие состоится уже 21 октября в 10.00 в Волжском филиале ВолГУ. В ходе образовательного курса активисты будут изучать актуальные вопросы в сфере ЖКХ, разрабатывать варианты разрешения проблемных ситуаций в этой области, определять объекты для общественного контроля. Кроме этого, предусмотрен ряд семинаров для ранее обученных общественных инспекторов.