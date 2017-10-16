В Волгограде мать подбросила младенца в подъезд соседнего дома

Брошенного в подъезде младенца нашла жительница Красноармейского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось накануне вечером в одном из домов на улице Динамовская. Выходя из квартиры, женщина обнаружила маленькую девочку, лежащую на лестничной площадке. Об этом волгоградка немедленно сообщила в полицию. Также на место происшествия приехали врачи. Осмотрев ребенка, они приняли решение о его экстренной госпитализации.

В скором времени правоохранители нашли и мать девочки. Ею оказалась 22-летняя жительница соседнего дома, у которой есть еще один полуторагодовалый ребенок. Известно, что накануне семью посещали медики. Они посоветовали матери обследовать грудничка. Но женщина наотрез отказалась это делать.