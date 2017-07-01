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Происшествия
 16.10.2017 06:58

В Волгограде свидетели ДТП спасли водителя от пожара

Извлечь водителя из перевернувшейся машины и предотвратить пожар смогли неравнодушные волгоградцы. Как сообщили ИА”Высота 102” очевидцы, это произошло на улице Кирова минувшей ночью. По их словам, водитель иномарки врезался в бетонный блок, от удара машина перевернулась. Бывшая неподалеку группа молодых людей бросилась на помощь. Совместными усилиями им удалось перевернуть автомобиль и вытащить водителя из задымленного салона. Затем они обесточили транспорт и вызвали скорую помощь. По имеющимся сведениям, водитель доставлен в больницу.  

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Расследования 16.10.2017 09:31 (Обновлено: 16.10.2017 09:32)

Вугар Джафаров и Гагик Тамазян признаны судом виновными в фиктивной постановке на учет 28 иностранных граждан. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, Джафаров приговорен к 1 году 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, Тамазян – к штрафу в размере 100 тыс рублей. В судебном заседании установлено, что в сентябре 2016 года они нашли 12 иностранных граждан, нуждающихся в месте пребывания для постановки на миграционный учет. После этого Джафаров получил от своих знакомых копии их паспортов и подготовил уведомления, содержащие ложные сведения о прибытии в места пребывания указанных иностранных граждан. Позднее Тамазян направил копии...
Прочитана: 186 раз
Расследования 16.10.2017 08:51

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве пенсионера МВД, совершенном в минувшие выходные в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, им оказался неработающий ранее судимый 39-летний мужчина. По имеющимся сведениям, причиной преступления стал конфликт, возникший у торгового павильона из которого вышел пенсионер. Задержанный в преступлении сознался. Напомним, убийство произошло днем в субботу во дворе жилого дома по улице Карла Маркса. Пожилого мужчину, который пошел в магазин за сигаретами, зарезали средь бела дня. Следственным управлением СКР по региону было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
Прочитана: 3390 раз
Аналитика 15.10.2017 17:31

Фонд капремонта Волгоградской области до конца этого года должен заменить 84 лифта в 23 многоэтажках Волгограда. Журналисты «Высоты 102» в течение недели посетили более десятка таких домов, но обещанных новых лифтов не увидели. Фонд капремонта хранит молчание, а сотни горожан тем временем ежедневно страдают от старых и постоянно ломающихся лифтов. Среди тех, кто стал заложником проблемы, не только пенсионеры и семьи с маленькими детьми, но и ветераны Великой Отечественной войны, участники Сталинградской битвы. Подробнее – в еженедельной программе «Взгляд с Высоты».
Прочитана: 23786 раз
Общество 15.10.2017 13:00

В Волгограде фонтану в поселке Веселая балка не дали сменить собственника Суд отказал администрации Волгограда в иске о признании права муниципальной собственности на фонтан в поселке Веселая балка в Кировском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ответчиком выступила районная администрация, которая привлекла к участию в процессе в качестве третьего лица представителя ТОС. Установлено, что декоративный фонтан был построен в поселке летом 2012 года. Как тогда сообщала пресс-служба мэрии, этот проект по благоустройству реализовали совместно районная администрация и местный ТОС. Первое в истории поселка гидросооружение построили в рекордно короткие сроки: за месяц изготовили чашу и подвели воду. Здесь также собирались разбить клумбы, выложить брусчатку...
Прочитана: 6099 раз
Общество 15.10.2017 11:26

Сухая осень оставила грибников-спортсменов Волгоградской области без рекордов Скромные успехи продемонстрировали участники VII открытого чемпионата Волгоградской области по сбору грибов «Грибной охотник», приуроченного к международному дню туризма, который по ежегодной традиции прошел накануне в хуторе Тормосин Чернышковского района. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», за сотни километров от Волгограда в пасмурное и дождливое субботнее утро решились приехать далеко не все из зарегистрировавшихся накануне участников.  Но не испугавшихся дождя погода потом все же обрадовала – тучи развеяло выглянувшее солнце. Однако несколько десятков участников чемпионата, организованного природным парком «Цимлянские пески» и облкомприроды, ждал неприятный сюрприз – грибов в этой знаменитой...
Прочитана: 5387 раз
Культура 15.10.2017 10:30

Уникальные весы прошлых столетий представили в музее истории Волгоградского педуниверситета Уникальные безмены прошлого - бытовые, торговые, весы российского и зарубежного производства - почтовые, ювелирные, аптечные, старинные гири - стеклянные, керамические, каменные представлены в музее Волгоградского социально-педагогического университета на открывшейся выставке. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, экспозицию «Весы в России» привез в университет музей мер и весов Волгоградского завода весоизмерительной техники.  По словам руководителя музея истории ВГСПУ Натальи Широ, история весов тесным образом связана с историей развития человечества, так как они применялись еще во времена «домонгольской» Руси. Правда, использовались в основном для взвешивания драгоценных металлов и...
Прочитана: 2508 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 15.10.2017 10:05

50 лет назад в Волгограде на Мамаевом кургане открыли знаменитый мемориал Ровно 50 лет назад – 15 октября 1967 года в городе-герое Волгограде был торжественно открыт «Памятник – ансамбль героям Сталинградской битвы» - именно такое название для мемориала на Мамаевом кургане предложил автор и руководитель проекта Евгений Вучетич. Во время кровавой Сталинградской битвы высота 102,0 – так на военных картах обозначался курган, была стратегической позицией в борьбе за город. С вершины можно было контролировать переправу через Волгу и все окрестности, поэтому гитлеровцы хотели во что бы то ни стало завладеть высотой. В течение 135 дней и ночей – с 13 сентября 1942 по 26 января 1943 года...
Прочитана: 5899 раз
Спорт 14.10.2017 19:34

Поражением ватерполистов «Спартак-Волгоград» со счетом 7:14 (3:5, 1:3, 1:4, 2:2) закончилась встреча с венгерским «OСК» в рамках третьего квалификационного раунда европейской лиги чемпионов, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Игра проходила в Волгограде, в домашнем бассейне «Спартака». Шанс исправить ситуацию у волгоградцев появится совсем скоро. Ответная игра пройдет 18 октября в Будапеште.
Прочитана: 9083 раз
Происшествия 14.10.2017 17:33

В Волгограде смертельное ножевое ранение получил пенсионер МВД Установлено имя погибшего в результате ножевого ранения в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, мужчину звали Михаил Филиппов. В прошлом он являлся стоматологом, возглавлял медслужбу в структуре МВД, откуда уволился в звании капитана внутренней службы. Продавец магазина, в который перед трагедией зашел 60-летний мужчина, рассказала полиции, что чаще всего пенсионер покупал минеральную воду и сигареты. Кто напал на местного жителя – пока неизвестно.  Напомним, убийство произошло сегодня днем в микрорайоне Тулака возле жилого дома №17 по улице Карла Маркса, расположенного рядом с парком. Мужчина получил ножевое ранение в область легочной артерии, от чего...
Прочитана: 16624 раз
Спорт 14.10.2017 16:00 (Обновлено: 14.10.2017 16:01)

«Ротор-Волгоград» на выездной встрече сыграл со счетом 1:1 с «Крыльями Советов» из Самары в 18 туре ФОНБЕТ Первенства России по футболу, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Встреча проходила на стадионе «Металлург» - домашнем поле самарцев. Матч начался с минуты молчания в память о Константине Сарсании, знаменитом советском футболисте, тренере и спортивном директоре петербургского «Зенита». Он ушел из жизни в прошлую субботу. В начале первого тайма полем владели хозяева. Лишь изредка «Ротор-Волгоград» переходил в контратаки. Так, на 16 минуте, опасную атаку на ворота хозяев предпринял Владимир Романенко, но успеха волгоградцам добиться не удалось. Не повезло футболистам и с погодой - в...
Прочитана: 1491 раз
Происшествия 14.10.2017 15:48

Жителя Волгограда убили по пути за сигаретами Труп 60-летнего мужчины сегодня был обнаружен на Тулака в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, мужчина был убит ударом ножа в печень. По предварительным данным, он вышел из дома за сигаретами. Мужчину обнаружили мертвым во дворе дома №17 по улице Карла Маркса, буквально в двух шагах от парка с детскими площадками. Территория возле многоэтажки, где произошло убийство, оцеплена, работают сотрудники правоохранительных органов.
Прочитана: 4571 раз
Общество 14.10.2017 14:49

Суд остался непреклонен в деле о сносе пристроек к зданию ЦУМа в Волгограде Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение о сносе пристроек к зданию Центрального универмага в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», арбитражный суд кассационный инстанции признал, что арбитражный суд Волгоградской области, а затем и апелляционная инстанция правомерно учли, что спорные объекты возведены без разрешительной документации, без согласования со специальными уполномоченными органами в области охраны культурного наследия. В результате были внесены изменения, исказившие восприятие объекта культурного наследия «Здание Центрального универмага». Напомним, что с иском о сносе пристроек в суд обратилось управление Росимущества в Волгоградской области. Ответчиком по делу выступал индивидуальный предприниматель Владимир Еременко, которого обязали за...
Прочитана: 7112 раз
Астрахань 14.10.2017 13:17

В Астраханской области вырастили по 3 тонны тигровых креветок и австралийских раков В этом году астраханскими фермерами было выращено и реализовано 3 тонны австралийских раков и 3 тонны тигровых креветок. В основном продукция поставляется в Краснодарский и Ставропольский края, рассказал ТАСС губернатор Александр Жилкин, сообщает ИА «Астрахань 24».  По его словам, на проектную мощность в 80 тонн аграрии рассчитывают выйти к 2020 году. Выращиванием экзотической для региона продукции занимается крестьянское-фермерское хозяйство Александра Прелова. Предприятие получило поддержку в размере чуть более 12 млн рублей из Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на создание инкубационного цеха. Всего же...
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Общество 14.10.2017 11:33

В Волгоградской области «Сбербанк» выступил против аннулирования криминальной сделки в отношении инвалида Видео от 01.07.2017. Котовский районный суд отказался признавать недействительным договор поручительства по кредиту с поддельной подписью инвалида-колясочника. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, прокуратуре района, которая выступала в защиту прав волгоградца, отказано в удовлетворении исковых требований.  Напомним, «Высота 102» неоднократно сообщала о перипетиях инвалида первой группы Василия Аникина, который с 2014 года был вынужден оплачивать платежи по банковскому кредиту, к которому не имеет никакого отношения. Займ был оформлен его бывшим работодателем Медниковым еще в 2006 году. О договоре поручительства по этой ссуде на собственное имя Аникин узнал только в 2014 году,...
Прочитана: 15557 раз
Происшествия 14.10.2017 10:25

Водитель, сбивший подростка и скрывшийся с места ДТП, задержан в Волгограде. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Само дорожное происшествие произошло в Краснооктябрьском районе в четверг утром. 13-летний школьник был сбит машиной  “Volkswagen Polo” на нерегулируемом пешеходном переходе.  Водитель после аварии скрылся, а подросток с травмой ноги был доставлен в больницу. Очевидцы запомнили только цвет машины - серебристый. Но все же полицейским удалось выйти на след “беглеца”. Им оказался 28-летний мастер цеха одного из промышленных предприятий. Он был задержан и доставлен в отделение полиции. Свое бегство с места происшествия мужчина пояснил, что он  “не...
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