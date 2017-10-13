С 16 октября в Волгограде официально стартует отопительный сезон. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление сегодня подписал глава администрации города Виталий Лихачев. На этой неделе погода балует волгоградцев относительно теплыми днями. Но уже со вторника, 17 октября, как прогнозируют синоптики, произойдет похолодание и среднесуточная температура воздуха составит 6-8 градусов. Закон, как известно, предписывает начинать отопительный сезон после того, как в течение пяти дней средняя температура не превышает восьми градусов по Цельсию. В администрации Волгограда решили не ждать так долго и начать отопительный сезон одновременно с похолоданием.

Коммунальная инфраструктура Волгограда, как отмечают в мэрии, полностью готова к пуску тепла. Первое тепло в дома волгоградцев начнет поступать с понедельника. Ряд социальных учреждений начали отапливаться досрочно еще с прошлой недели. С началом отопительного сезона пуско-наладочные работы будут длиться в течение пяти дней.

