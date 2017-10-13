Смотрите сегодня в выпуске: годовая программа благоустройства дворов Волгограда подошла к логическому завершению в виде открытий с музыкой и депутатами. Стадион «Олимпия» принимает будущих звезд: игроки «Академии Ротор» стали основой межрегиональной сборной Черноземья на первенстве России по футболу. Финт с лифтами: программа капремонта на 2017 год в части замены лифтов пока так и не дошла до большинства включенных в план домов Волгограда. В память о земляках: 75 красных дубов высадили сегодня на Мамаевом кургане представители Кабардино-Балкарии.















Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



