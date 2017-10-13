Суд в Волгограде не разрешил сносить дом юридической организации "свидетелей Иеговы"

Арбитражный суд Волгоградской области отказал администрации Краснооктябрьского района в принятии иска о сносе объекта самовольного строительства - жилого дома №3 по улице Аэрофлотская. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение, районная администрация требовала обязать ответчика - Объединение "Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов" - самостоятельно снести указанный жилой дом площадью 315,2 кв.м. Основанием для обращения с настоящим иском послужил факт отсутствия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В подтверждение были представлены ряд документов, в том числе акт осмотра объекта самовольного строительства от 15 сентября 2017 года. Суд в иске отказал, пояснив, что рассмотрение вопросов о выполнении государственными органами, должностными лицами поставленных перед ними задач в отсутствие экономического характера спора не входит в компетенцию арбитражных судов.

В открытых источниках указано, что "Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов" - юридическое лицо, используемое свидетелями Иеговы, которое занимается административными вопросами. Головная организация находится в США, а дочерние общества существуют по всему миру. В марте этого года министерство юстиции России включило "Свидетелей Иеговы" в перечень общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых запрещена на территории РФ. Верховный суд России признал деятельность "Свидетелей Иеговы" экстремистской.



