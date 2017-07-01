







Ровно 50 лет назад – 15 октября 1967 года в городе-герое Волгограде был торжественно открыт «Памятник – ансамбль героям Сталинградской битвы» - именно такое название для мемориала на Мамаевом кургане предложил автор и руководитель проекта Евгений Вучетич. Во время кровавой Сталинградской битвы высота 102,0 – так на военных картах обозначался курган, была стратегической позицией в борьбе за город. С вершины можно было контролировать переправу через Волгу и все окрестности, поэтому гитлеровцы хотели во что бы то ни стало завладеть высотой. В течение 135 дней и ночей – с 13 сентября 1942 по 26 января 1943 года за Мамаев курган сражались бойцы многих советских частей и подразделений, оборонявших город. После войны именно высота 102,0 была выбрана местом для создания величественного памятника в честь Победы под Сталинградом и увековечения подвига всех его защитников. На конкурс были представлены 52 проекта. В результате самым достойным признали предложение авторского коллектива под руководством Евгения Вучетича. В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 23 января 1958 года были начаты работы. Военным консультантом был Маршал Советского Союза Василий Чуйков. Учитывая масштабы строительства и технические возможности того времени, мемориал был возведен максимально быстро – работы продолжались около 8 лет. Стройка была народной – свой вклад вносили жители города, солдаты гарнизона, молодежь, участники войны, лучшие инженеры и архитекторы страны. Для записи звукового ряда каменной летописи сражения - «стен-руин» в Волгоград приезжал легендарный диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан. Статуя «Родина - мать зовет!» на тот момент была самой высокой в мире. В торжественной церемонии открытия памятника - ансамбля 15 октября 1967 года принял участие Первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. С того дня прошло полвека. Комплекс на Мамаевом кургане теперь находится в федеральном ведении и входит в состав «Историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва», который отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ. Высота на правом берегу Волги является одним из самых пронзительных мест на планете, связанных с историей Второй мировой войны – здесь нашли покой настоящие герои, здесь замирает сердце, здесь жизнь торжествует над смертью.

Фото stalingrad-battle.ru