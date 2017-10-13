В Волгограде три парка в год проведения ЧМ-2018 ожидает благоустройство

В 2018 году три парка в Волгограде ожидает комплексное благоустройство. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, территории, подлежащие обновлению, определены по итогам конкурса на лучший социальный проект в данной сфере. В итоге победителями признали парк Аттракционов в микрорайоне Спартановка Тракторозаводского района, парк «50 лет Октября» в Кировском районе и старейший парк города - парк имени Юрия Гагарина, расположенный в Краснооктябрьском районе.

​На получение гранта претендовали 10 зеленых зон города-героя. Решением экспертной комиссии парк-победитель получит на свое развитие из бюджета города 10 млн рублей, занявшие второе и третье места – 7 и 5 млн рублей соответственно. При этом дополнительные средства на благоустройство по решению мэрии получат все участники состязания.

Благоустройство парков-победителей конкурса начнется уже в 2018 году. Так, в парке Аттракционов планируется установить новую современную сцену с освещением и возможностью подключения мощной звуковой аппаратуры, а также новое тротуарное покрытие. В парке «50 лет Октября» планируется реконструировать пешеходные дорожки, уложить газон и установить детские аттракционы.