В Волжском развивают социальную инфраструктуру для нового микрорайона









О ходе работ по строительству детского сада и обустройству инженерных сетей в 28 микрорайоне города Волжский Волгоградской области доложил на совещании под председательством заместителя губернатора области Валентины Гречины глава Волжского Игорь Воронин.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, на совещании были рассмотрены вопросы о строительстве объектов в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Глава города Игорь Воронин сообщил, что уже завершено устройство и утепление наружных стен подвала дошкольного учреждения. Рабочие приступили к монтажу плит перекрытия и устройству бассейна.

Напомним, к возведению детского сада на 240 мест рабочие приступили в августе текущего года. Новое дошкольное образовательное учреждение разместится по ул. Карбышева, 122. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской области и бюджета городского округа. Сдача объекта запланирована в следующем году.

Также в 28 микрорайоне ведутся работы по строительству инженерных сетей и обустройству прилегающих улиц. Застройщик - СК «Флагман». В настоящее время завершается монтаж сетей ливневой канализации по пр. Ленина и ул. Оломоуцкой. Ведутся работы по устройству тротуаров на ул. Карбышева и пр. Ленина. В рамках реализации проекта здесь также появится наружное освещение и будет проведено озеленение.