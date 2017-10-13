|Экономика
|13.10.2017 11:00(Обновлено: 13.10.2017 12:59)
В Волжском развивают социальную инфраструктуру для нового микрорайона
О ходе работ по строительству детского сада и обустройству инженерных сетей в 28 микрорайоне города Волжский Волгоградской области доложил на совещании под председательством заместителя губернатора области Валентины Гречины глава Волжского Игорь Воронин.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, на совещании были рассмотрены вопросы о строительстве объектов в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Глава города Игорь Воронин сообщил, что уже завершено устройство и утепление наружных стен подвала дошкольного учреждения. Рабочие приступили к монтажу плит перекрытия и устройству бассейна.
Напомним, к возведению детского сада на 240 мест рабочие приступили в августе текущего года. Новое дошкольное образовательное учреждение разместится по ул. Карбышева, 122. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской области и бюджета городского округа. Сдача объекта запланирована в следующем году.
Также в 28 микрорайоне ведутся работы по строительству инженерных сетей и обустройству прилегающих улиц. Застройщик - СК «Флагман». В настоящее время завершается монтаж сетей ливневой канализации по пр. Ленина и ул. Оломоуцкой. Ведутся работы по устройству тротуаров на ул. Карбышева и пр. Ленина. В рамках реализации проекта здесь также появится наружное освещение и будет проведено озеленение.
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В Волгограде активисты партийного проекта «Народный контроль» поменяли профессию
Любопытные и показательные факты позволила вскрыть проведенная в Волгоградской областной филармонии инвентаризация. Похоже, долгие годы в государственном учреждении культуры творилась...
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В Волгограде активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» во главе с координатором, депутатом Госдумы РФ Анной Кувычко...
|Происшествия
|13.10.2017 15:40 (Обновлено: 13.10.2017 15:49)
Ребенок и трое взрослых отравились грибами в Еланском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона, ЧП произошло в селе Большой Морец. Семья из Волгограда, гостившая у бабушки, была доставлена в районную больницу с симптомами отравления, среди пострадавших 12-летняя девочка. За последние два дня это уже второй случай отравления грибами в Еланском районе. Накануне сообщалось об отравлении семьи из четырех человек в самой Елани. Спасти восьмилетнюю девочку не удалось. В тяжелом состоянии ребенка эвакуировали вертолетом в Волгоград, но она скончалась. По факту ее гибели проводится доследственная проверка.
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|Экономика
|13.10.2017 15:28
Президентом НП "Союз строителей Волгоградской области" сегодня избран генеральный директор ООО СК "Пересвет-ЮГ" Алексей Цуканов, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию области. Ранее НП возглавлял Александр Назаров. Союз строителей Волгоградской области объединяет 80 ведущих строительных компаний и предприятий, которые участвуют в формировании и реализации государственной политики в сфере строительства на территории региона.
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|Газетный киоск
|13.10.2017 15:01 (Обновлено: 13.10.2017 16:39)
КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Инициатива о переименовании трех улиц украинской столицы, выдвинутая группой депутатов Киевсовета, не добрала одного голоса и осталась нереализованной. "За" отдали голоса лишь 60 депутатов при необходимых 61, говорится в сообщении на сайте горсовета. Ряд народных избранников предлагал, в частности, назвать бульвар Дружбы народов именем идеолога украинского национализма Николая Михновского, проспект Героев Сталинграда переименовать в проспект композитора Владимира Ивасюка, а улицу Московскую - в Дмитрия Годзенко, участника силовой операции в Донбассе. Декоммунизация по-украински Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|13.10.2017 14:51
«Сегодня мы привезли частичку нашей республики – 75 красных дубов, которые посадили на Мамаевом кургане честь 50-летия мемориала и в канун великого праздника для всей страны и мира – 75-летия Победы в Сталинградской битве». Об этом заявил представитель многофункционального молодежного центра Кабардино-Балкарии Ратмир Каров, сообщает ИА «Высота 102». Он впервые в Волгограде и не мог скрыть эмоций после посещения главного монумента страны. Эти деревья, как он говорит, не просто удивительно красивы и устойчивы к разным климатическим условиям, они демонстрируют сплоченность между нашими народами. Но прежде всего – это дань памяти воинам Красной армии, среди которых - 70 тысяч...
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|Экономика
|13.10.2017 14:21
На дворе осень, погода начинает портиться и настоящие холода не за горами. А с ними придут нелюбимые попутчики автомобилиста в холод: гололед, снег на дорогах, а без правильной обуви всех своих возможностей ŠKODA YETI зимой не покажет. Поэтому при покупке нового автомобиля ŠKODA YETI до 31 декабря 2017 г. у официального дилера компании «Волга-Раст-Октава» каждый покупатель получит в подарок – комплект из 4-х колес в сборе, сообщили ИА «Высота 102» в компании. И новый ŠKODA YETI с внешностью городского кроссовера и мощным техническим оснащением будет готов к самым суровым зимним испытаниям. О возможностях после рестайлинга ŠKODA...
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|Общество
|13.10.2017 14:02
Арбитражный суд Волгоградской области отказал администрации Краснооктябрьского района в принятии иска о сносе объекта самовольного строительства - жилого дома №3 по улице Аэрофлотская. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение, районная администрация требовала обязать ответчика - Объединение "Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов" - самостоятельно снести указанный жилой дом площадью 315,2 кв.м. Основанием для обращения с настоящим иском послужил факт отсутствия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В подтверждение были представлены ряд документов, в том числе акт осмотра объекта самовольного строительства от 15 сентября 2017 года. Суд в иске отказал, пояснив, что рассмотрение вопросов о выполнении государственными...
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|Телеком
|13.10.2017 12:55
Компания «МегаФон» начала продажи портативных кино-проекторов CINEMOOD со встроенным онлайн-сервисом МегаФон.ТВ. Впервые онлайн-видеосервис российской телекоммуникационной компании доступен не только со смартфона, телевизора или планшета, но интегрирован прямо в мини-проектор для просмотра контента хоть на потолке и стенах. CINEMOOD продается в магазинах «МегаФон». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, каждый покупатель получает в подарок полугодовую подписку на онлайн-сервис МегаФон.ТВ, а именно - на пакет «Большой детский». С помощью МегаФон.ТВ можно смотреть сотни каналов, фильмов, сериалов, спортивных трансляций, новостей, детских и музыкальных программ. CINEMOOD подключается к МегаФон.ТВ через wifi, для регистрации необходим номер телефона «МегаФон». «Мы...
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|Экономика
|13.10.2017 12:36
Более пятидесяти человек из Казахстана, Москвы, Чувашии и Дагестана, которые стали победителями программы, проводимой компанией и ее дистрибьюторами в указанных регионах посетили «Сады Придонья». По условиям «Программы лояльности» сотрудники, показавшие наилучшие результаты продаж продукции «Садов Придонья» в установленный срок, а также выполнившие все условия по продвижению соковой продукции и детского питания, получили возможность поехать в Волгоград, побывать в «сердце» компании – производственном комплексе. «Ребята, которые к нам приехали в течение нескольких месяцев демонстрировали великолепные результаты по продажам нашей продукции, – говорит начальник управления торгового маркетинга компании «Сады Придонья» Лариса Подчепаева. – Мы не первый год проводим...
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|Общество
|13.10.2017 12:04
В 2018 году три парка в Волгограде ожидает комплексное благоустройство. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, территории, подлежащие обновлению, определены по итогам конкурса на лучший социальный проект в данной сфере. В итоге победителями признали парк Аттракционов в микрорайоне Спартановка Тракторозаводского района, парк «50 лет Октября» в Кировском районе и старейший парк города - парк имени Юрия Гагарина, расположенный в Краснооктябрьском районе. На получение гранта претендовали 10 зеленых зон города-героя. Решением экспертной комиссии парк-победитель получит на свое развитие из бюджета города 10 млн рублей, занявшие второе и третье места – 7 и 5 млн рублей соответственно. При этом дополнительные...
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|Политика
|13.10.2017 11:50
Находящийся в федеральном розыске бывший лидер коммунистов Волгоградской области и действующий член бюро обкома Николай Паршин продолжает оставаться «звездой» официального сайта регионального обкома КПРФ, сообщает ИА «Высота 102». На главной странице электронного ресурса - в рубрике «Галерея», фотографии радостного экс-депутата Госдумы сменяют одна другую. Таким образом, даже скрывшись в неизвестном направлении, так и не решив вопросы сложных взаимоотношений с правоохранительными органами, Николай Паршин продолжает виртуально оставаться в рядах товарищей. В то же время, скромную информацию о Николае Паршине и фото пропавшего с радаров коммуниста можно найти на сайте ГУ МВД по Волгоградской области в рубрике «Внимание,...
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|Экономика
|13.10.2017 10:37
Считанные дни остаются у предпринимателей с так называемого Петровского рынка в Советском районе на демонтаж своих павильонов. Как сообщает ИА «Высота 102», договор с владельцем торговой площадки был расторгнут еще в июне. После чего собственник - ООО «Альбатрос» - пытался оспорить в суде действия администрации города. Однако 10 октября решением областного арбитражного суда в его требованиях было отказано. Согласно распоряжению властей, до понедельника, 16 октября, владельцы нестационарных торговых объектов должны очистить территорию, в противном случае — это сделают принудительно. Коммерсантам предлагают перейти на 5 других площадок, в том числе, - новую соседнюю, где сейчас возводятся современные павильоны. Пятеро...
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|Происшествия
|13.10.2017 10:31 (Обновлено: 13.10.2017 10:34)
Жительницу Волгограда, находившуюся в федеральном розыске, поймали волгоградские оперативники в столице. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, на ее след правоохранители вышли накануне и задержали в тот же день. До этого 25-летнюю девушку почти четыре года искали по всей стране. В первый раз ее задержали за сбыт и хранение героина в Волгограде в конце ноября 2013 года. В декабре того же года суд поместил ее под домашний арест. Но наркоторговка скрылась из города и была объявлена в федеральный розыск. Теперь ее ждет этапирование в Волгоград, а приговор она будет ждать уже находясь в следственном изоляторе.
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|Расследования
|13.10.2017 10:10 (Обновлено: 13.10.2017 10:23)
На скамье подсудимых предстанет бывший директор ООО "НПО Спецклимат", который обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемый в 2015-2016 гг уклонился от уплаты свыше 11 млн рублей налога с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. Так, в налоговые декларации он включал не соответствующие действительности сведения о совершении финансово-хозяйственных операций с рядом лжепредприятий. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал. ...
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|Экология
|13.10.2017 10:05
На сегодняшний день на «Интерактивную карту свалок» жители Волгоградской области внесли информацию о 236 несанкционированных свалках. Из них убрано 61. Остальные находятся в работе и на рассмотрении органов власти. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ОНФ России. Всего в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» поступило 13 992 обращения от граждан со всех регионов страны, устранено около 5000 свалок. Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отмечает, что в настоящее время на интерактивной карте обозначено около 14 тысяч поступивших и проверенных нарушений в сфере...
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|Происшествия
|13.10.2017 09:24
Девятилетний мальчик сломал позвоночник при прыжках на батуте в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона, несчастный случай произошел накануне в игровой зоне ТЦ “Акварель”. Ребенок был доставлен в больницу №7 с диагнозом компрессионный перелом позвоночника. По предварительным данным, травму он получил по собственной неосторожности.
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В Волжском развивают социальную инфраструктуру для нового микрорайона 3
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