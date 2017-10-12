На сегодняшний день на «Интерактивную карту свалок» жители Волгоградской области внесли информацию о 236 несанкционированных свалках. Из них убрано 61. Остальные находятся в работе и на рассмотрении органов власти. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ОНФ России. Всего в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» поступило 13 992 обращения от граждан со всех регионов страны, устранено около 5000 свалок.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отмечает, что в настоящее время на интерактивной карте обозначено около 14 тысяч поступивших и проверенных нарушений в сфере обращения с отходами. Это и свалки, и «серые» полигоны как коммунальных, так и строительных отходов, а также другие экологические нарушения. Сейчас эксперты Народного фронта готовят рейтинг эффективности регионов по устранению нарушений в сфере обращения с отходами, он будет представлен к концу года.

«У региональных властей есть шанс улучшить свои показатели», - резюмировали в ОНФ.