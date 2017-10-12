Новые банкноты в 200 и 2000 рублей поступят в Волгоград только в декабре









С сегодняшнего дня новые купюры - номиналом 200 и 2000 рублей - начали поступать в обращение. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию Центробанка, первыми их увидят именно те регионы, которые получили право украсить новые деньги - Дальний Восток и Крым, а также Москва. Как рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, по всей стране купюры распространятся примерно через два месяца. Так, жители Волгограда увидят новые купюры в декабре. Это связано с внутренними процессами Банка России - банкноты вводятся поэтапно, чтобы соблюсти все необходимые процедуры секретности и защитить россиян от фальшивомонетчиков.

При создании новых банкнот специалисты использовали самые современные элементы защиты, которые, как сообщается, невозможно подделать. Изготовлены банкноты из износоустойчивого материала.



