Депутат Волгоградской областной думы на заседании отвлекся на бикини

За созерцанием красоты женского тела в купальнике скоротал сегодняшнее заседание Волгоградской областной думы руководитель фракции ЛДПР Юрий Чекалин. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Как человек творческий, который занимается йогой, пишет стихи и прозу, 53-летний председатель комиссии по противодействию коррупции, вероятно, нуждается в постоянной подпитке прекрасным – даже в рабочее время, когда нужно сосредоточиться на неплохо оплачиваемой законотворческой деятельности. За прошлый год, к слову, народный избранник, который трудится в парламенте на постоянной основе, заработал 2,3 млн рублей. Справедливости ради отметим, парламентарий, не отвлекаясь от эротичных снимков, успевал нажимать на кнопки для голосования. Объектом для любования депутат выбрал российскую актрису, длинноногую красавицу Светлану Ходченкову. «Горячая» новость, размещенная явно на непарламентском сайте, называлась так: «Светлана Ходченкова показала фигуру в купальнике». Заголовки в каждом из разделов повестки дня думского заседания явно были скучнее.













Пока депутат Чекалин «бродил» по просторам всемирной паутины, его коллеги начали рассматривать законопроекты – в том числе об установлении на 2018 год минимального размера взноса на капитальный ремонт и величины прожиточного минимума для пенсионеров. В спорах и дискуссиях по теме заседания господин Чекалин сегодня участия не принимал.

В беседе с корреспондентом информагентства по окончании думского заседания Юрий Чекалин пояснил, что на сайт с эротичными снимками он попал совершенно случайно. На самом деле, вспоминает депутат, он пытался найти в интернете информацию о прожиточном минимуме для пенсионеров, но наткнулся на спам и не сразу сориентировался, как покинуть "вирусную" страницу.