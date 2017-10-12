Сегодня на заседании Волгоградской облдумы депутаты проголосовали за присвоение званий «Почетный гражданин Волгоградской области» Народному учителю России, Герою Труда РФ Юрию Лепёхину и советнику при ректорате ВГСПУ, академику РАО, доктору педагогических наук, профессору Николаю Сергееву. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне с таким предложением выступил губернатор региона Андрей Бочаров.

Юрий Васильевич Лепёхин - учитель математики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78» города Волгограда. В своей работе использует усовершенствованный им метод В. Ф. Шаталова, педагога-новатора из Донецка, народного учителя СССР. Методика Ю. В. Лепёхина — это конспектная манера изложения и преподавания материала, а также неформальное понимание существа предмета, интерес к инновациям и вера в ученика. Он - Народный учитель РФ, заслуженный учитель школы РСФСР. Награждён советскими орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, российским орденом Почёта, медалями. Является Почетным профессором Волгоградского государственного университета. Автор многочисленных публикаций, посвященных математике. Среди его выпускников - десятки победителей Всесоюзных и Всероссийских математических олимпиад и конкурсов.









Николай Константинович Сергеев много лет являлся ректором Волгоградского государственного педагогического университета. За значительный личный вклад в развитие системы непрерывного педагогического образования Российской Федерации награжден орденом Почета, знаками «За отличные успехи в работе», «Отличник просвещения СССР», медалью им. К.Д. Ушинского. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.