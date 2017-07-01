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Аналитика
 14.10.2017 09:44

Эксперты: У Волгоградской области - высокая долговая нагрузка


По итогам сентября эксперты фонда «Петербургская политика» включили Волгоградскую область в группу регионов со слабой устойчивостью: меньше 5 баллов. Как сообщает Иа «Высота 102» со ссылкой на данные  исследования, среди позитивных моментов эксперты назвали обсуждение губернатором Андреем Бочаровым и президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым на производственной площадке Волгоградского нефтеперерабатывающего завода перспектив развития предприятия, реализации проектов модернизации и экологических программ, расширение облдумой видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяются налоговые каникулы, включение Минпромторгом РФ предприятия «Волгабас» в перечень поставщиков регионам школьных автобусов, открытие в Волгограде после ремонта третьего корпуса детской школы искусств «Воскресение». 
Среди негативных - приговор к 14 годам лишения свободы бывшему главе Городищенского района Сергею Мамонтову, признанному виновным в мошенничестве, получении взяток, превышении полномочий, служебном подлоге, приговор к 5 годам колонии бывшему депутату волгоградской городской думы Александру Галде по обвинению в махинациях с недостроенным зданием школы, митинг в Волгограде обманутых дольщиков, одобрение проекта застройки поймы реки Царица в Волгограде на повторных публичных слушаниях, на которые, по словам местных жителей, администрация привезла бюджетников для организации «нужного результата».
По словам президента Фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, наиболее заметным событием сентября в отношении регионов стала инициатива Владимира Путина по реструктуризации накопленных субъектами Федерации бюджетных кредитов. «Сам по себе сигнал будет воспринят регионами позитивно, - утверждает он, - однако при этом основными бенефициарами становятся регионы с высокой долговой нагрузкой». В частности, более 90% от объема долга к годовым доходам бюджета имеет, наряду с другими, и  Волгоградская область.
Подробно https://fpp.spb.ru/fpp-rating-2017-09

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Общество 14.10.2017 14:49

Суд остался непреклонен в деле о сносе пристроек к зданию ЦУМа в Волгограде Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение о сносе пристроек к зданию Центрального универмага в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», арбитражный суд кассационный инстанции признал, что арбитражный суд Волгоградской области, а затем и апелляционная инстанция правомерно учли, что спорные объекты возведены без разрешительной документации, без согласования со специальными уполномоченными органами в области охраны культурного наследия. В результате были внесены изменения, исказившие восприятие объекта культурного наследия «Здание Центрального универмага». Напомним, что с иском о сносе пристроек в суд обратилось управление Росимущества в Волгоградской области. Ответчиком по делу выступал индивидуальный предприниматель Владимир Еременко, которого обязали за...
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Астрахань 14.10.2017 13:17

В Астраханской области вырастили по 3 тонны тигровых креветок и австралийских раков В этом году астраханскими фермерами было выращено и реализовано 3 тонны австралийских раков и 3 тонны тигровых креветок. В основном продукция поставляется в Краснодарский и Ставропольский края, рассказал ТАСС губернатор Александр Жилкин, сообщает ИА «Астрахань 24».  По его словам, на проектную мощность в 80 тонн аграрии рассчитывают выйти к 2020 году. Выращиванием экзотической для региона продукции занимается крестьянское-фермерское хозяйство Александра Прелова. Предприятие получило поддержку в размере чуть более 12 млн рублей из Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на создание инкубационного цеха. Всего же...
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Общество 14.10.2017 11:33

В Волгоградской области «Сбербанк» выступил против аннулирования криминальной сделки в отношении инвалида Видео от 01.07.2017. Котовский районный суд отказался признавать недействительным договор поручительства по кредиту с поддельной подписью инвалида-колясочника. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, прокуратуре района, которая выступала в защиту прав волгоградца, отказано в удовлетворении исковых требований.  Напомним, «Высота 102» неоднократно сообщала о перипетиях инвалида первой группы Василия Аникина, который с 2014 года был вынужден оплачивать платежи по банковскому кредиту, к которому не имеет никакого отношения. Займ был оформлен его бывшим работодателем Медниковым еще в 2006 году. О договоре поручительства по этой ссуде на собственное имя Аникин узнал только в 2014 году,...
Прочитана: 3171 раз
Происшествия 14.10.2017 10:25

Водитель, сбивший подростка и скрывшийся с места ДТП, задержан в Волгограде. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Само дорожное происшествие произошло в Краснооктябрьском районе в четверг утром. 13-летний школьник был сбит машиной  “Volkswagen Polo” на нерегулируемом пешеходном переходе.  Водитель после аварии скрылся, а подросток с травмой ноги был доставлен в больницу. Очевидцы запомнили только цвет машины - серебристый. Но все же полицейским удалось выйти на след “беглеца”. Им оказался 28-летний мастер цеха одного из промышленных предприятий. Он был задержан и доставлен в отделение полиции. Свое бегство с места происшествия мужчина пояснил, что он  “не...
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Общество 14.10.2017 07:05

В Волжском демонтировали трибуну на главной площади города В Волжском демонтировали старую трибуну на площади Ленина, а на ее месте обустроят зону отдыха с современными газонами и клумбами, интересными архитектурными формами. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, с такой инициативой в мэрию обратились члены молодежной администрации Волжского. Их поддержали первостроители, которые стояли у истоков создания Волжского, проектировали и возводили городские объекты, в том числе и трибуну.  «Трибуна утратила свою архитектурную ценность, - сказал первостроитель Александр Рожнов, - потому что вся территория площади приобрела новый облик. Необходимо сделать все в едином современном...
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Общество 13.10.2017 20:45

С 16 октября в Волгограде официально стартует отопительный сезон. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление сегодня подписал глава администрации города Виталий Лихачев. На этой неделе погода балует волгоградцев относительно теплыми днями.  Но уже со вторника, 17 октября, как прогнозируют синоптики, произойдет похолодание и среднесуточная температура воздуха составит  6-8 градусов. Закон, как известно, предписывает начинать отопительный сезон после того, как в течение пяти дней средняя температура не превышает восьми градусов по Цельсию. В администрации Волгограда решили не ждать так долго и начать отопительный сезон  одновременно с похолоданием.   Коммунальная инфраструктура Волгограда, как отмечают в мэрии, полностью готова к пуску...
Прочитана: 7380 раз
Аналитика 13.10.2017 20:34

Смотрите сегодня в выпуске: годовая программа благоустройства дворов Волгограда подошла к логическому завершению в виде открытий с музыкой и депутатами. Стадион «Олимпия» принимает будущих звезд: игроки «Академии Ротор» стали основой межрегиональной сборной Черноземья на первенстве России по футболу. Финт с лифтами: программа капремонта на 2017 год в части замены лифтов пока так и не дошла до большинства включенных в план домов Волгограда. В память о земляках: 75 красных дубов  высадили сегодня на Мамаевом кургане представители Кабардино-Балкарии.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и...
Прочитана: 17311 раз
Политика 13.10.2017 19:36

Администрация Волгограда избавилась от новгородского специалиста по транспорту Заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Дмитрий Веркин освобожден от занимаемой должности. Как стало  известно ИА «Высота 102», причиной увольнения явились допущенные чиновником просчеты в организации транспортного обслуживания населения. Именно под его руководством в городе начала реализовываться новая транспортная схема. В 2015 году Веркин был принял на работу в мэрию Волгограда в качестве  председателя комитета по транспорту, промышленности и связи. После реорганизации ведомства стал заместителем департамента городского хозяйства. В город-герой он приехал из Великого Новгорода, где возглавлял какое-то время дочернюю структуру "Питер Авто" -  "Автобусный парк".
Прочитана: 7872 раз
Спорт 13.10.2017 17:35 (Обновлено: 13.10.2017 18:10)

В Волгограде стартовало межрегиональное первенство России по футболу Игры Первенства России по футболу среди межрегиональных объединений начались сегодня на стадионе “Олимпия” в Волгограде. На соревнования, в которых участвуют спортсмены 2000 года рождения, приехали десять сильнейших команд со всей страны.  В течение десяти дней на футбольных полях Волгограда и Волжского пройдут жаркие игровые баталии. Отметим, что основу межрегиональной сборной Черноземья составляют волгоградцы - воспитанники “Академии "Ротор". На групповом этапе первенства им предстоит сыграть со сборными Московской области, Северо-Запада, Приволжья, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.  В группу “А” вошли команды Сибири, Урала и Западной Сибири, Дальнего Востока, городов золотого кольца и Москвы. По итогам группового отбора в финальные поединки выйдут...
Прочитана: 2307 раз
Экономика 13.10.2017 17:07

Общий размер ежемесячных и единовременных страховых выплат бывшим работникам ОАО «Химпром» за 2016-2017 годы составил более 83 миллионов рублей. Дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, в том числе на самостоятельное приобретение лекарственных средств за тот же период времени составили более 36 миллионов рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в Волгоградском региональном отделении Фонда социального страхования РФ в ответ на запрос редакции.  Поводом для запроса стало обращение читателя информагентства – работника «Химпрома», который сообщил, цитируем: «...мы приобретаем лекарства, сдаем чеки, и нам ФСС возвращает затраты. Так было до июля. Теперь возврат средств - частично, без внятных объяснений…». ...
Прочитана: 3810 раз
Происшествия 13.10.2017 15:40

Ребенок и трое взрослых отравились грибами в Еланском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона, ЧП произошло в селе Большой Морец. Семья из Волгограда, гостившая у бабушки, была доставлена в районную больницу с симптомами отравления, среди пострадавших 12-летняя девочка. За последние два дня это уже второй случай отравления грибами в Еланском районе. Накануне сообщалось об отравлении семьи из четырех человек в самой Елани. Спасти восьмилетнюю девочку не удалось. В тяжелом состоянии ребенка эвакуировали вертолетом в Волгоград, но она скончалась. По факту ее гибели проводится доследственная проверка. 
Прочитана: 4716 раз
Экономика 13.10.2017 15:28

Союз строителей Волгоградской области сменил президента Президентом НП "Союз строителей Волгоградской области" сегодня избран генеральный директор ООО СК "Пересвет-ЮГ" Алексей Цуканов, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию области. Ранее НП возглавлял Александр Назаров. Союз строителей Волгоградской области объединяет 80 ведущих строительных компаний и предприятий, которые участвуют в формировании и реализации государственной политики в сфере строительства на территории региона. 
Прочитана: 4720 раз
Газетный киоск 13.10.2017 15:01

Киевсовет не смог переименовать бульвар Дружбы народов и проспект Героев Сталинграда КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Инициатива о переименовании трех улиц украинской столицы, выдвинутая группой депутатов Киевсовета, не добрала одного голоса и осталась нереализованной. "За" отдали голоса лишь 60 депутатов при необходимых 61, говорится в сообщении на сайте горсовета. Ряд народных избранников предлагал, в частности, назвать бульвар Дружбы народов именем идеолога украинского национализма Николая Михновского, проспект Героев Сталинграда переименовать в проспект композитора Владимира Ивасюка, а улицу Московскую - в Дмитрия Годзенко, участника силовой операции в Донбассе. Декоммунизация по-украински Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных...
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От Сталинграда - до Великой Победы 13.10.2017 14:51

Красные дубы из Кабардино-Балкарии украсили Мамаев курган в Волгограде «Сегодня мы привезли частичку нашей республики – 75 красных дубов, которые посадили на Мамаевом кургане честь 50-летия мемориала и в канун великого праздника для всей страны и мира – 75-летия Победы в Сталинградской битве». Об этом заявил представитель многофункционального молодежного центра Кабардино-Балкарии Ратмир Каров, сообщает ИА «Высота 102». Он впервые в Волгограде и не мог скрыть эмоций после посещения главного монумента страны. Эти деревья, как он говорит, не просто удивительно красивы и устойчивы к разным климатическим условиям,...
Прочитана: 2882 раз
Экономика 13.10.2017 14:21

«Волга-Раст-Октава» раздает подарки покупателям при покупке нового ŠKODA YETI На дворе осень, погода начинает портиться и настоящие холода не за горами. А с ними придут нелюбимые попутчики автомобилиста в холод: гололед, снег на дорогах, а без правильной обуви всех своих возможностей ŠKODA YETI зимой не покажет. Поэтому при покупке нового автомобиля ŠKODA YETI до 31 декабря 2017 г. у официального дилера компании «Волга-Раст-Октава» каждый покупатель получит в подарок – комплект из 4-х колес в сборе, сообщили ИА «Высота 102» в компании. И новый ŠKODA YETI с внешностью городского кроссовера и мощным техническим оснащением будет готов к самым суровым зимним испытаниям. О возможностях после рестайлинга ŠKODA...
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Максим Качурин: ищем тех, кто хочет и может работать
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