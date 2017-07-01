Эксперты: У Волгоградской области - высокая долговая нагрузка

По итогам сентября эксперты фонда «Петербургская политика» включили Волгоградскую область в группу регионов со слабой устойчивостью: меньше 5 баллов. Как сообщает Иа «Высота 102» со ссылкой на данные исследования, среди позитивных моментов эксперты назвали обсуждение губернатором Андреем Бочаровым и президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым на производственной площадке Волгоградского нефтеперерабатывающего завода перспектив развития предприятия, реализации проектов модернизации и экологических программ, расширение облдумой видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяются налоговые каникулы, включение Минпромторгом РФ предприятия «Волгабас» в перечень поставщиков регионам школьных автобусов, открытие в Волгограде после ремонта третьего корпуса детской школы искусств «Воскресение».

Среди негативных - приговор к 14 годам лишения свободы бывшему главе Городищенского района Сергею Мамонтову, признанному виновным в мошенничестве, получении взяток, превышении полномочий, служебном подлоге, приговор к 5 годам колонии бывшему депутату волгоградской городской думы Александру Галде по обвинению в махинациях с недостроенным зданием школы, митинг в Волгограде обманутых дольщиков, одобрение проекта застройки поймы реки Царица в Волгограде на повторных публичных слушаниях, на которые, по словам местных жителей, администрация привезла бюджетников для организации «нужного результата».

По словам президента Фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, наиболее заметным событием сентября в отношении регионов стала инициатива Владимира Путина по реструктуризации накопленных субъектами Федерации бюджетных кредитов. «Сам по себе сигнал будет воспринят регионами позитивно, - утверждает он, - однако при этом основными бенефициарами становятся регионы с высокой долговой нагрузкой». В частности, более 90% от объема долга к годовым доходам бюджета имеет, наряду с другими, и Волгоградская область.

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