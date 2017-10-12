Русский театр из Дагестана привез в Волгоградскую область Пушкина и Чехова

Старейший в ЮФО русский театр имени Максима Горького находится на гастролях в Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» художественный руководитель государственного ансамбля танца «Юг России» Татьяна Миронова, накануне артисты уже дали два детских спектакля и один для взрослых в волгоградском музыкальном театре. Сегодня они выступят в ДК «Химик», а послезавтра – в доме культуры ВГС города Волжского. Они представляют один из любимых спектаклей махачкалинского зрителя из детского репертуара – «Царь Салтан» по хорошо знакомому сюжет сказки Пушкина о царе Салтане, о сыне его князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди. Также гости покажут волгоградцам и жителям Волжского спектакль режиссёра, заслуженного деятеля искусств РФ Скандарбека Тулпарова «Смеётся ли Чехов». Показы проходят в рамках обменных гастролей с танцевальным ансамблем «Юг России». Ответный приезд артистов из Волгограда в Махачкалу намечен на середину ноября. Волгоградские артисты выступят в зале оперного театра и покажут русскую фольклорную программу, включая казачьи танцы. По словам Мироновой, все билеты на концерты ансамбля танца «Юг России» уже проданы.

На фото сайта Махачкалинского театра - сцена из спектакля «Смеется ли Чехов».