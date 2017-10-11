В Волгограде удалось восстановить полные имена более 26 тысяч воинов, похороненных на Мамаевом кургане

На сегодняшний день расшифрованы имена большинства бойцов Красной Армии, захороненных в братских могилах на Мамаевом кургане, сообщает ИА «Высота 102». Имена 26158 воинов, которые удалось полностью восстановить, выбиты на гранитной стене мемориального кладбища. Как рассказала старший научный сотрудник отдела поисковой работы музея – заповедника «Сталинградская битва» Лариса Землякова, когда 50 с лишним лет назад останки красноармейцев, погибших в боях за город, переносили на Мамаев курган, военкомат предоставлял лишь карточки с фамилиями и инициалами.

Несмотря на то, что прошло много лет, люди со всей страны и из зарубежья, в том числе из Европы и Америки, обращаются к сотрудникам музея с просьбой подтвердить, что их родственник похоронен на Мамаевом кургане или, что его имя нанесено на одно из знамен в зале Воинской славы. В последние годы, после того, как Центральный архив министерства обороны начал обнародовать данные о безвозвратных потерях, удается закрыть многие «белые пятна» в судьбах защитников Сталинграда. На первом этапе идет работа с архивными донесениями о безвозвратных потерях, затем региональный военкомат должен подтвердить факт захоронения на Мамаевом кургане, лишь после этого имя выбивают на стене мемориального кладбища. Сложность представляет то, что в документах военного времени встречаются ошибки. Имена и фамилии бывают искажены, тогда поиск идет по отчеству, месту призыва и удается получить результат. Бывает, что картотека отдела поисковой работы музея – заповедника «Сталинградская битва» пополняется фотографиями, их находят в семейных архивах родственники солдат.

15 октября исполняется 50 лет со дня открытия в 1967 году на Мамаевом кургане в Волгограде памятника – ансамбля «Героям Сталинградской битвы». На территории мемориала в большой братской могиле похоронено 34509 защитников города, в малой – 11455, имена 7200 воинов увековечены на 34 символических знаменах в Зале воинской славы.