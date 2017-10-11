Дворы в Волгограде плачут по ремонту

В Волгограде прописанный в муниципальных контрактах минимальный перечень работ во дворах жилых домов к 1 октября – официальному сроку их завершения - в полном объеме не выполнен. К такому выводу, как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении ОНФ, пришли волгоградские «фронтовики», которые провели рейд по дворовым территориям, где проводятся работы в рамках программы благоустройства городской среды.

Частично выполнены работы во дворах домов №4, №8, №14Б по улице Советской, во дворе домов №41, №41Б и №43 по проспекту Ленина сделаны только пешеходные и внутридворовые проезды для автомобилей. Боле того, жильцы недовольны качеством нового асфальта: он уложен неаккуратно, местами есть очевидные неровности, а некоторые канализационные люки полностью закатаны в асфальт.

Плачевную картину активисты ОНФ зафиксировали в двух дворах по улицам Комсомольской, 10 и Мира, 20. Здесь проведены только подготовительные дорожные работы: установлены новые бордюры, завезен щебень, снят старый слой асфальта. Установка малых форм для новой детской площадки начата с недельным опозданием. Во дворе дома №20 по проспекту Ленина, №6, №8 по улице Комсомольской из всего перечня работ установлена новая детская площадка и новым бордюрным камнем обозначены внутридворовые проезды. Местные жители не видели здесь рабочих уже более недели, в их отсутствие они самостоятельно занимаются уборкой территории и высадкой деревьев. Нарушены сроки окончания работ по благоустройству и во дворе по улице Пушкина 12, 14 – во время рейда активистов ОНФ здесь полным ходом шли дорожные работы: завоз щебня и грунта, разравнивание территории. Старые малые формы на детской площадке не демонтированы, никаких новых лавочек и урн. Благоустройство двора домов №14, №16, №18 по улице Титова также выполнено частично – не установлены лавочки, урны, освещение.

«Работ по замене или установке освещения мы не обнаружили ни в одном из проверенных дворов. Как пояснили нам в администрации города, муниципальные контракты на проведение этого вида работ в настоящее время заключены частично, конкурсные процедуры на поиск подрядчиков все еще идут. Срок окончания данного вида работ – 1 декабря. Все выявленные во время рейда замечания направлены нами в адрес муниципалитета», – подвела итоги рейда активист ОНФ в Волгоградской области Ольга Литвиненко.