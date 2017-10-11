В Волгограде благотворительное шоу подарило детям мир открытий





Сразу три показа уникального шоу-спектакля «Мечты, меняющие мир» организовала в Волгограде компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» при содействии «Российского детского фонда». Благотворительные акции для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями проводятся компанией уже несколько лет подряд.

И эта осень не стала исключением. Свыше полутора тысяч детей из разных районов Волгоградской области вновь смогли посмотреть уникальное представление.

Перед началом шоу маленькие зрители сфотографировались с удивительными роботами-трансформерами, получили на память об этом дне фотографию и небольшой сувенир от компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».

А во время представления прямо на сцене Профессор Бром, Волшебник Типо, мечтатель и изобретатель Кирилл Сергеевич раскрыли тайны и секреты свершений великих российских ученых. Ребятам рассказали как они шли к своей мечте, и на их примере вывели формулу жизненного успеха.

При этом детвора увидела необыкновенные научные опыты с огромными пузырями и разрушительной силой лазера, а над зрительным залом пронеслась буря из тысяч конфетти и бумажных хлопьев. Самые смелые юные зрители приняли участие в громком и очень веселом шоу безопасных взрывов, поуправляли шаровой молнией, выпустили огромные дымовые кольца и сделали еще много других научных и безопасных вещей.

В этот день произошло еще одно чудо. Председатель Волгоградского отделения «Российского детского фонда» Раиса Скрынникова передала нуждающемуся в помощи ребенку сертификат на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, подчеркнув важность подобных мероприятий.

Маленькие зрители уходили с представления в отличном настроении, с восторгом вспоминая пережитые эмоции.

Об этом - в видеорепортаже ИА «Высота 102».