В Волгограде семья отравилась угарным газом

Найденные при реконструкции теплотрассы в Комсомольском саду Волгограда останки жителей Царицына перезахоранивать не нужно. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня журналистам сообщили археологи, исследовавшие находку. По их словам, останки людей, обнаруженные в ходе земляных работ, не представляют археологической ценности. Это обычные жители Царицына - старики, взрослые, дети, в основном православные, которые были похоронены на Скорбященском кладбище Царицына вблизи стоявшей здесь когда-то церкви. По их словам, это кладбище находилось с середины XVIII века до 1886 года на территории современного горсада. Взору коммунальщиков открылся не только склеп с человеческими останками, но и кости, которые можно увидеть на...

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