Минстрой России опубликовал рейтинг работы государственных жилищных инспекций за первое полугодие 2017 года, в число лидеров которого, вместе с Оренбургской, Ивановской, Тверской областями вошел и волгоградский регион. Как говорится на официальном сайте министерства, сообщает ИА «Высота 102», в числе ключевых критериев оценки - информационная открытость инспекций и результативность решения проблем граждан. Глава Минстроя РФ Михаил Мень отметил, что «органы жилищного надзора - главный защитник прав собственников жилья, поэтому именно эти факторы работы инспекций мы считаем принципиально значимыми».

Напомним, в настоящее время в Волгоградской области только в реестре недостроев значатся 23 многоэтажки, требующие завершения долевого строительства. Обманутые дольщики годами не могут дождаться заветного жилья. А несостоявшиеся новоселы жилищных комплексов «АхтубаСитиПарк», «Доминант», «Парк Европейский» постоянно выходят на митинги. Недавно активизировались и дольщики комплекса «Адмиралтейский».

По данным минстроя России, качество работы подавляющего большинства жилищных инспекций не вызывает сомнений, в число неэффективных инспекций вошло лишь пять - в Саратовской области, республике Северная Осетия-Алания, Новгородской, Астраханской и Омской областях. Подробно http://www.minstroyrf.ru/press/orenburgskaya-oblast-zanyala-1-mesto-v-reytinge-goszhilinspektsiy/