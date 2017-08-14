Жильцам аварийного дома в Волгограде предлагают жилье с земляными полами

«Тот маневренный фонд, который нам предлагают, в ужаснейшем состоянии, - говорит Жанна Павленко. - Жителям квартиры 16 предлагают комнату в общежитии на улице Героев Малой Земли, дом 34 ком 47, но там – устойчивый запах газа, а сама комната – в плесени. Семье, в которой двое детей, возраст которых семь лет и один год, предложили две комнаты в разных подъездах в общежитии на улице Мачтозаводская, дом 124, комнаты 108 и 96. В комнаты общего пользования вообще невозможно зайти: там – земляные полы. То есть, из нашего аварийного дома нам предлагают переехать в жилье, которое также непригодно для проживания».

Как утверждают жильцы, 6 октября 2017 года они были на приеме у заместителя председателя комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда Натальи Головиной. Она заявила, что финансирование для расселения жильцов данного дома отсутствует. «Но нам-то что делать, мы что, не люди?», - задаются вопросом волгоградцы.