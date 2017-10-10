







«Письма счастья» в виде квитанций – уведомлений о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования вызвали вопросы у некоторых жителей Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Ежемесячные платежки от «Газпром межрегионгаз Волгоград» дополнены копией писем в адрес руководителя инспекции Государственного жилищного надзора Волгоградской области. Конкретным собственникам указали, что с заключением договоров ТО ВДГО стоит поторопиться во избежание негативных последствий в виде административной ответственности и штрафов до 30 тысяч рублей. Как пояснили ИА «Высота 102» в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, собственники вправе заключить соответствующий договор с любой специализированной организацией, оказывающей данный вид услуг по своему выбору. В Волгоградской области услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования оказывают три организации. Две расположены в Волгограде по адресу: улица Коммунистическая,38 -туда можно прийти лично, либо отправить заявку на заключение договора ТО ВДГО по электронной почте (вся информация на www.34gaz.ru). Еще одна организация базируется в селе Большие Чапурники, на улице Спортивной. «Договор заключается по результатам осмотра. Проведение работ должно проводиться только специалистом, имеющим удостоверение. Оплата производится строго по квитанциям при заключенном договоре. При этом в приложении к договору должно быть перечислено все газовое оборудование, находящееся в квартире с указанием модели», - отметила Татьяна Гордеева, заместитель руководителя инспекции регионального Госжилнадзора. Специалисты также советуют не терять бдительности – мошенники уже пользуются ситуацией и предлагают собственникам многоквартирных домов заключить договоры, на деле являющиеся фальшивками, при этом цена вопроса достигает 2000 рублей.







