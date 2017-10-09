«Высота 102 ТВ»: В Волгограде политика в области управления госимуществом меняет вектор







Смотрите сегодня в программе: олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сподвигла волгоградцев на красочное поздравление президенту Путину с днем рождения. Церемония на Мамаевом кургане: первокурсники Волгоградской академии МВД торжественно приняли присягу на верность закону. Кресло зашаталось: за скандалом с попыткой облкомимущества отобрать землю у жителей Колхозной Ахтубы может последовать увольнение руководителя органа исполнительной власти. Нерезиновая помойка: в деле о разрастании переполненного полигона компании «Комус» в Светлоярском районе за счет захвата соседних территорий поставлена точка.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



