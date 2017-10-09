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 09.10.2017 20:07

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде политика в области управления госимуществом меняет вектор



Смотрите сегодня в программе: олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сподвигла волгоградцев на красочное поздравление президенту Путину с днем рождения. Церемония на Мамаевом кургане: первокурсники Волгоградской академии МВД торжественно приняли присягу на верность закону. Кресло зашаталось: за скандалом с попыткой облкомимущества отобрать землю у жителей Колхозной Ахтубы может последовать увольнение руководителя органа исполнительной власти. Нерезиновая помойка: в деле о разрастании переполненного полигона компании «Комус» в Светлоярском районе за счет захвата соседних территорий поставлена точка. 
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.  

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Общество 09.10.2017 21:52

В центре Волгограда кошачье счастье ждет добрых хозяев Кошки и котята самых разнообразных расцветок облюбовали место за торговыми киосками с быстрой едой у ТРЦ «Пирамида» в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Животные с надеждой взирают на проходящих мимо людей. Если кому-то из читателей информагентства хочется обрести радость, то, возможно, стоит начать с того, чтобы спасти кота и пустить его в свой дом.  
Прочитана: 919 раз
Происшествия 09.10.2017 18:02

Весь семейный бюджет отдала лжецелительнице 14-летняя жительница Михайловского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, неизвестная женщина подошла к подростку на улице и сказала, что на ее семью якобы наведена порча. Чтобы снять проклятье, надо вынести из дома все деньги и провести ритуал очищения. Школьница поверила взрослой женщине, вынесла из дома 60 тысяч рублей и отдала их мошеннице. После проведения некого ритуала женщина вернула сверток девочке, но вместо денег там оказалась нарезанная бумага. Мошенница объявлена в розыск.
Прочитана: 1751 раз
Общество 09.10.2017 17:30 (Обновлено: 09.10.2017 19:06)

Заявление Натальи Жуковой об увольнении по собственному желанию с поста председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области подписал сегодня губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Временно исполняющей полномочия руководителя комитета назначена Анна Писемская - начальник правового управления данного ведомства. До последнего времени она возглавляла комитет правового обеспечения администрации Волгограда. По сведениям информагентства, к работе Жуковой накопилась масса претензий, особенно много жалоб на деятельность комитета поступало из районов области. Обострила ситуацию скандальная история, связанная с отъемом земли у жителей поселка Колхозная Ахтуба в Среднеахтубинском районе.  Напомним, Наталья Жукова работала при многих мэрах и губернаторах, включая Анатолия Бровко и Сергея...
Прочитана: 5480 раз
Политика 09.10.2017 17:19

Губернатору Волгоградской области нанимают телохранителей Сегодня управление делами администрации Волгоградской области разместило заказ на оказание услуги по охране высшего должностного лица региона. Как сообщает ИА «Высота 102», стоимость лота — 2,1 млн рублей, выделенных из бюджета региона. Срок исполнения заказа — с 7 августа по 31 декабря 2017 года. Согласно данным закупки, обеспечение безопасности главы региона должно осуществляться «в местах его пребывания». Конкурсная процедура не подразумевается - контракт будет заключен с единственным поставщиком. Корреспондент информагентства не смог отыскать на сайте госзакупок сведения о предыдущих аналогичных закупках. Напомним, как ранее сообщала «Высота 102», губернатор Андрей Бочаров прежде выступал против сопровождения его охраной. В итоге...
Прочитана: 6499 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 09.10.2017 16:42

В Волгограде фронтовики развенчали миф о геройствах румынских солдат под Сталинградом До 75-ой годовщины разгрома фашистских войск под Сталинградом остаются считанные месяцы. 2 февраля Волгоград и вся Россия отпразднуют важнейшее событие в истории нашей страны, которое предопределило исход Великой Отечественной войны.  75 лет - много это или мало? Чему научила нас, потомков ветеранов, эта кровавая четырехлетняя битва, победа в которой далась Советскому Союзу ценой миллионов человеческих жертв?.. Для россиян спасение нашей родины и всей Европы от фашизма - величественный, незыблемый и даже святой подвиг. Так было и так...
Прочитана: 3160 раз
Общество 09.10.2017 15:54

В Краснослободске Волгоградской области переселенцы из аварийного жилья наконец въезжают в «проблемные» дома Сегодня вручили ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья в городе Краснослободске. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации области, новоселье готовятся справить почти 500 человек, которые раньше проживали в 17 ветхих домах. В 2017 году регион в полном объеме завершает программу переселения из аварийного жилья, получившего этот статус до 1 января 2012 года. Напомним, дома в Краснослободске, которые строились по программе переселения из непригодного для жизни жилья, попали в список проблемных: предыдущий подрядчик не справился с обязательствами и был внесен в реестр недобросовестных поставщиков. В результате для достройки был привлечен новый застройщик — четыре трехэтажных дома...
Прочитана: 1296 раз
Общество 09.10.2017 15:44 (Обновлено: 09.10.2017 15:46)

Прокуратура восстановила права жительницы Новоаннинского района, которая осталась без единовременного пособия на рождение ребенка по вине районного центра соцзащиты. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, женщина обратилась в учреждение по данному вопросу в сентябре 2013 года. Должностными лицами органа социальной защиты было принято решение о назначении ей указанного пособия, был сформирован соответствующий список граждан – получателей данной меры социальной поддержки, и в региональное министерство социальной защиты населения направлена заявка на выделение необходимых денежных средств. Однако фамилии женщины в этом списке не оказалось, поэтому пособие она не получила. О своем нарушенном праве местная жительница узнала лишь...
Прочитана: 1003 раз
Общество 09.10.2017 15:13

Угроза увольнения нависла над председателем комитета по управлению госимуществом Волгоградской области Председатель комитета по управлению госимуществом Волгоградской области Наталья Жукова в скором времени может покинуть свой пост, сообщает ИА «Высота 102». По сведениям информагентства, к работе Жуковой накопилась масса претензий, особенно много жалоб на деятельность комитета поступает из районов области. Обострила ситуацию скандальная история, связанная с отъемом земли у жителей поселка Колхозная Ахтуба в Среднеахтубинском районе. В кулуарах администрации региона заявляют, что Жукова может уйти в отставку в ближайшие дни. ...
Прочитана: 7312 раз
Расследования 09.10.2017 14:48 (Обновлено: 09.10.2017 14:54)

Суд Дзержинского района признал виновным в убийстве, совершенном 19 лет назад, 59-летнего уроженца республики Дагестан. Как сообщила ИА "Высота 102 старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, ему назначено 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Следствием и судом установлено, что вечером 8 мая 1998 года осужденный в компании своих приятелей отправился отдыхать в баню, расположенную в Дзержинском районе Волгограда. Уже на пороге заведения между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент злоумышленник достал нож и нанес им несколько ударов по участникам потасовки, причинив двоим тяжкие ножевые ранения. Оба потерпевших были госпитализированы в...
Прочитана: 2636 раз
Спорт 09.10.2017 14:00

Юный кудоист из Волгограда завоевал серебряную медаль на турнире в Южной Корее Воспитанник волгоградской школы кудо 10-летний Павел Хан завоевал серебряную медаль юниорского турнира по боям без правил, прошедшем в южнокорейском городе Чуннам, сообщает ИА "Высота 102". Мальчик, живший до этого с бабушкой в Волгограде, недавно переехал в Южную Корею к своим родителям. Он воспитанник волгоградского тренера, председателя областного отделения федерации кудо России Александра Кравченко. Живя в России, Павел неоднократно выигрывал соревнования по кудо, ушу-саньда и рукопашному бою. На кудо Пашу привели в четыре года. По словам тренера, мальчик сразу проявил себя, занимался упорно. Не остановили юного бойца и обнаруженные проблемы с сердцем. Подлечившись, он снова пришел на...
Прочитана: 1194 раз
Политика 09.10.2017 13:35

Елена Слесаренко ушла из администрации Волгоградской области в "Юнармию" О своем уходе с поста председателя комитета молодежной политики Волгоградской области Елена Слесаренко сообщила сегодня на своей странице в Instagram, сообщает ИА "Высота 102". Теперь уже бывшая чиновница рассказала, что покидает администрацию Волгоградской области в связи с переходом на должность руководителя Аппарата Главного штаба движения "Юнармия". Слесаренко поблагодарила коллег за три года совместной работы, отметив, что за это время было сделано немало. "Удалось сохранить участие региона в федеральных программах поддержки молодежного предпринимательства и обеспечения жильем молодых семей; сохранить охват школьников летней оздоровительной кампанией; создать Региональный волонтерский центр и систему развития добровольчества; возродить форумную кампанию; закрепить за...
Прочитана: 4421 раз
Общество 09.10.2017 13:28

В рамках автопробега «Поднятая целина» из Волгограда в самые отдаленные уголки области доставили книги и другие полезные вещи, собранные неравнодушными людьми. Как сообщает ИА «Высота 102», финальной точкой маршрута стала станица Каргинская Ростовской области, где волгоградцам передали зерно для Каравая мира, который будет испечен в настоящей русской печи 4 ноября, в День народного единства. Доброе дело поддержали известные волгоградские писатели, поэты, простые горожане, политические и общественные деятели. В их числе и Олег Савченко, который приобрел для сельских библиотек современную оргтехнику.  «Библиотеки были и остаются очагами культуры на селе. К сожалению, их становится все меньше. Помочь каждой оставшейся - дело чести...
Прочитана: 1994 раз
Экология 09.10.2017 13:15

В Волгоградской области полигон "Комус" признали виновным в захламлении отходами соседних земель Поставлена точка в деле о захламлении отходами в Светлоярском районе земельных участков, соседствующих с мусорным полигоном компании "Комус". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, по решению суда в течение месяца "Комусу" предстоит освободить соседний земельный участок от мусора, объем которого составляет более 200 тысяч кубометров. Судебное разбирательство длилось почти год, решение вступило в законную силу на прошлой неделе. Напомним, "Высота 102" неоднократно сообщало об этой ситуации в материалах: "В Волгоградской области компания "Комус" захламила отходами территорию мусороперерабатывающего комплекса", "В Волгоградской области специалисты природоохранных ведомств искали свалку и "заблудились" в координатах", "Под Волгоградом разрастающийся...
Прочитана: 4461 раз
Экономика 09.10.2017 13:02

«Сады Придонья» на выставке «Золотая осень» показали качество своих соков Крупнейшая российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2017» по традиции накануне празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности собрала ведущих сельхозтоваропроизводителей со всей России.  Открыл 19-ю по счету выставку Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул: «Россия вернулась в число самых главных аграрных стран мира. Мы близки к выполнению доктрины продовольственной безопасности. Когда мы ее разрабатывали, принимали, очень многие позиции, которые там заложены, казались труднодостижимыми. Но они достигнуты».  В экспозиции стенда Волгоградской области принимала участие компания «Сады Придонья». Это ведущее предприятие российского АПК, специализирующееся на выращивании и переработке фруктов и овощей, производстве соков и детского питания, представила...
Прочитана: 1443 раз
Общество 09.10.2017 12:00

Сегодняшнее заседание суда Среднеахтубинского района, на котором должно рассматриваться дело об изъятии земель у жителей Колхозной Ахтубы, завершилось, практически не начавшись. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, сегодня планировалось рассмотреть 8 дел, завтра – 10. Однако представители истца - комитета по управлению имуществом Волгоградской области – в суд не явились. Кроме того, к суду были привлечены представители комитета облкомприроды, природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», чиновники администрации Среднеахтубинского района и представители кадастровой палаты региона, которые также в суд не пришли. Более 15 лет назад все эти структуры согласовывали документы, подписывали разрешения на застройку данной территории и должны были объяснить, каким образом...
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