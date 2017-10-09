Центр соцзащиты в Волгоградской области оставил женщину без пособия при рождении ребенка

Прокуратура восстановила права жительницы Новоаннинского района, которая осталась без единовременного пособия на рождение ребенка по вине районного центра соцзащиты. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, женщина обратилась в учреждение по данному вопросу в сентябре 2013 года. Должностными лицами органа социальной защиты было принято решение о назначении ей указанного пособия, был сформирован соответствующий список граждан – получателей данной меры социальной поддержки, и в региональное министерство социальной защиты населения направлена заявка на выделение необходимых денежных средств. Однако фамилии женщины в этом списке не оказалось, поэтому пособие она не получила. О своем нарушенном праве местная жительница узнала лишь в конце 2016 года, когда обратилась в учреждение за назначением пособия в связи с рождением второго ребенка. Прокурор района направил исковое заявление о взыскании в пользу женщины положенной ей суммы. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В адрес директора учреждения внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



