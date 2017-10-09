В народной поддержке срочно нуждается 12-летняя волгоградка - участница проекта канала НТВ «Ты супер! Танцы». Как сообщает ИА «Высота 102», этот конкурс проводится среди сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В новую семью Ира попала в три года из дома малютки. По ее словам, она сама выбрала себе маму — буквально вцепившись в ее руку, когда та пришла в детский дом. Судьба оказалась к малышке благосклонной - ее обожают близкие, есть друзья и любимое увлечение - танцы. А ведь могло все сложиться куда драматичнее. Родная мать девочки нередко занималась рукоприкладством по отношению к своим детям, за что получила реальный тюремный срок.





Тяга к танцам у девочки проснулась в четыре года — мама заметила, что дочка любит ходить на носочках и пластично двигается под музыку. Сейчас Ира, на счету которой многочисленные победы в соревнованиях, является воспитанницей областной школы олимпийского резерва, где занимается художественной гимнастикой и классическими танцами. В свои 12 Ирина уже имеет первый взрослый разряд по художественной гимнастике.

В проекте «Ты супер! Танцы» Ирина с блеском прошла отборочный тур - все четверо членов жюри поставили ей высшие оценки. Известный хореограф Егор Дружинин признался, что она произвела на него волшебное впечатление и не исключил вероятности того, что благодаря ее пластичности, музыкальности и харизме она может стать будущей олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике.





Отметим, что всего организаторам проекта поступило 8 тысяч заявок со всех регионов страны и 13 иностранных государств. На сегодняшний день отобрано порядка 100 человек, количество которых значительно сократится после подведения итогов голосования. Для прохождения в следующий тур участники проекта должны заручиться поддержкой зрителей. Пока в копилке Ирины — около 1250 голосов, что по сравнению с другими конкурсантами не так много. Юная гимнастка — единственная, кто представляет на конкурсе Волгоградскую область. Поэтому она и ее семья надеются на поддержку земляков. Проголосовать можно на сайте НТВ в рубрике «Ты супер! Танцы» (раздел «Участники/ Ирина Ананьева»). Там же можно посмотреть выпуск программы от 30 сентября, в котором принимала участие и выступала перед жюри Ирина.





Победитель проекта получит возможность участия в съемках мюзикла «Республика Шкит» и новогодней программы НТВ, а также получения стипендии от телеканала, которая будет выплачиваться маленькому танцору вплоть до 18 лет.