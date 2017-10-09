







О своем уходе с поста председателя комитета молодежной политики Волгоградской области Елена Слесаренко сообщила сегодня на своей странице в Instagram, сообщает ИА "Высота 102". Теперь уже бывшая чиновница рассказала, что покидает администрацию Волгоградской области в связи с переходом на должность руководителя Аппарата Главного штаба движения "Юнармия".

Слесаренко поблагодарила коллег за три года совместной работы, отметив, что за это время было сделано немало. "Удалось сохранить участие региона в федеральных программах поддержки молодежного предпринимательства и обеспечения жильем молодых семей; сохранить охват школьников летней оздоровительной кампанией; создать Региональный волонтерский центр и систему развития добровольчества; возродить форумную кампанию; закрепить за регионом статус федерального центра патриотического воспитания молодежи; создать условия для создания и развития региональных отделений всероссийских молодежных движений «Юнармия», «Волонтеры Победы», «Российское движение школьников»; обеспечить административные меры поддержки инициатив молодежи", - перечислила достижения Слесаренко. (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.) Также ответила она и на критику, правда кратко: "молодежная политика в регионе есть, успехи и инициативы молодежи отмечены на федеральном уровне и послужат развитию региона, а системная работа будет продолжена".

Напомним, в июне текущего года сменил работу и муж Елены Слесаренко Александр Колесов. Он был уволен с поста руководителя ГАУ ВО "ЦСП по плаванию", который занимал с декабря 2015 года. Контракт с ним расторгли в одностороннем порядке без объяснения причин. Официально это кадровое решение не комментировали. Однако сообщалось, что поводом для этого могло послужить недовольство работодателя тенденцией сокращения в центре обучающихся, а также тренеров.