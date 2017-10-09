В рейтинге ста чистых городов Волгоград занял 99 место

В Волгограде «не организован вывоз мусора» и «очень мало уделяется внимания уборке мест общественного пребывания». Это – наиболее частые ответы жителей города-героя, которые оценивали его чистоту по десятибалльной шкале. Согласно рейтинга, составленного экспертами Domofond.ru, - сообщает ИА «Высота 102», - из сотни городов России Волгоград, как и в прошлом году, занял 99 позицию. На последнем, 100-м месте, согласно мнению жителей, стала Махачкала.

Самые чистые города России - Грозный и Нижневартовск, жители которых оценили свои населенные пункты на 7,7 балла. Так, грозненцы отмечают «красоту и чистоту» во многих районах города, а нижневартовцы – «идеальный порядок». Также в списке самых чистых - Армавир, Нижнекамск, Сургут, Набережные Челны, Краснодар, Саранск и Чебоксары.

В среднем по стране опрошенные оценили чистоту городов на 5,7 балла из 10 возможных, что на 0,5 балла ниже прошлогоднего показателя. При этом разница, с точки зрения чистоты, между наиболее и наименее привлекательными городами составляет 3,6 балла.

Москву жители столицы оценили на 6,9 балла, и она заняла 12 место, поднявшись в рейтинге на три пункта по сравнению с 2016 годом. А Санкт-Петербург, наоборот, опустился на три строки до 27 места. Чистоту Северной столицы жители оценили на 6,6 балла.







