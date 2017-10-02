Два ребенка пострадали в тройном ДТП в Волгограде

Грудничок и семилетняя школьница пострадали в тройном ДТП в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне днем на улице Рабоче-Крестьянская напротив дома № 58. Водитель «Лады Калины» не выдержала дистанцию и столкнулась с машиной “Volkswagen Tiguan”, которая от удара врезалась в еще одну «Ладу Калину», остановившуюся на светофоре. В свою очередь “Калина” налетела на “Renault Logan”. В аварии пострадали две маленькие пассажирки «Лады Калины». Девочки были доставлены в медучреждение.