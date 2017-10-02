|Общество
|07.10.2017 17:09
В Волгограде на красочный забег вышли 400 человек
Четыре сотни волгоградцев решили сделать свой выходной ярче и приняли участие в благотворительном красочном забеге на 5200 метров, организованном фондом олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Пожертвования, которые сделал каждый участник, пойдут на строительство игровой площадки волгоградского центра психического здоровья детей и подростков. Сама Елена Исинбаева, обращаясь к собравшимся на верхней террасе набережной волгоградцам, отметила, что в забеге принимает участие на 50 человек больше, чем в прошлом году, а значит - это благое дело живет и развивается. «Хочу поздравить всех участников и пожелать, чтобы в их жизни всегда были добро и спорт», – напутствовала участников олимпийская чемпионка.
В благотворительной акции приняли участие многие именитые спортсмены. На старт вышли олимпийские чемпионы Дмитрий Труненков, Елена Слесаренко, Максим Опалев, Ольга Акопян и сама двукратная олимпийская чемпионка, Елена Исинбаева. Большую поддержку оказывает забегу и «Юнармия».
Волгоградцы в акции участвовали как поодиночке, так и целыми коллективами.
Так, компания «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» выставила 35 человек. Среди которых были как рядовые сотрудники, так и руководители.
«Команда нашего предприятия активно участвует в пробеге, и это не случайно. Спорт у нас любят, – говорит генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Андрей Спирин. – Предприятие ежегодно проводит корпоративные соревнования и завоёвывает призовые места на отраслевых спартакиадах. Благотворительную помощь волгоградским общественным организациям мы оказываем в постоянном режиме. Так что пройти мимо такого прекрасного пробега мы просто не могли! И, конечно, радует, что наша помощь поддержит развитие детского спорта в регионе».
По словам главного инженера компании Сергея Квашенникова, в нашем городе много людей, открытых и для спорта, и для добрых дел. Он выразил уверенность, что помощь, собранная участниками забега, послужит развитию детского спорта.
Для специалиста 1-й категории, также сотрудника «ЛУКОЙЛА», Алексея Челнокова этот забег является хорошей тренировкой. Молодой человек рассказал о своей мечте – принять участие в 100-километровом супермарафоне. Сейчас он активно готовится к исполнению этой задумки, в чем ему помогает участие в этом благотворительном забеге, а также сдача норм ГТО.
Ждет от забега хороших эмоций и заряда на весь день и всю ночь Яна Полуэткова. Сегодня она выходит в ночную смену на одну из АЗС «ЛУКОЙЛ».
«Красочный благотворительный пробег – событие замечательное. Спасибо его организаторам - благотворительному фонду олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, – говорили все участники забега.
Жители сельской глубинки – о работе депутатов Госдумы от Волгоградской области в своих округах
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Сегодня в Волгоград прибыла официальная делегация из Румынии во главе с Чрезвычайным и Полномоченным Послом Василе Соаре....
|Общество
|07.10.2017 19:06
Протестная акция в поддержку блогера Алексея Навального завершилась в Волгограде. Как передает корр. ИА «Высота 102» с места событий, прошла она мирно, задержаний на мероприятии не было. Сторонники Навального в 18.00 собрались на согласованную с властями акцию на площади Ленина у памятника вождю мирового пролетариата. Сегодня монумент почему-то был обнесен сигнальной лентой. Участники пришли на площадь с плакатами и красными шарами, а также с российскими флагами. За присутствующими наблюдали сотрудники полиции, но в происходящее не вмешивались. Всего, по оценке корреспондента «Высоты 102», на митинг пришло около 100 человек, среди них...
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|Общество
|07.10.2017 18:13
"Мы работаем на земле и гордимся этим". Об этом говорили сегодня выпускники сельского профессионального училища №49, что находится в поселке Серп и Молот Новониколаевского района Волгоградской области. Одно из старейших учебных учреждений профтехобразования, настоящая кузница кадров для агропромышленного комплекса нашей страны отмечает сегодня юбилей - 85 лет. Как сообщили ИА "Высота 102" в областном комитете образования, это одно из лучших профтехучилищ региона. За эти годы из его стен вышло свыше 80 тысяч специалистов, среди которых - три Героя Социалистического труда, а 50 человек удостоены высшей награды Родины – ордена Ленина. ...
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|Спорт
|07.10.2017 15:49
Поражением со счетом 2:1 закончилась для "Ротор-Волгоград" домашняя встреча с нижегородским "Олимпийцем". Игра 17 тура ФОНБЕТ Первенства России по футболу проходила на волгоградском стадионе "Зенит". В первом тайме на поле лидировали гости. На 23 минуте гол в ворота "Ротора" забил защитник "Олимпийца" Юрий Морозов. Сравнять счет до конца временного отрезка хозяевам не удалось. Во втором тайме нижегородские футболисты увеличили разрыв. На 64 минуте еще один гол в ворота волгоградцев забил полузащитник "Олимпийца" Анатолий Нежелев. Волгоградские футболисты мобилизовались и на 76 минуте ответный мяч забил нападающий Михаил Бирюков. Однако коренным образом изменить ситуацию на поле до конца игры волгоградцы так...
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|Культура
|07.10.2017 13:59
Ценители казачьей культуры, жители поселка Самофаловка Городищенского района Волгоградской области, пришли сегодня в библиотеку, носящую имя волгоградского писателя Евгения Кулькина. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации сельского поселения поселка, здесь состоялся творческий вечер, посвящённый проходящим в области Дням казачьей литературы. "Они проходят сегодня в библиотеках как города, так и области, уже в шестой раз. И это не случайно. На нашей земле жили и творили рассказывающие о судьбе донского казачества в XX столетии замечательные писатели. Фёдор Крюков, Роман Кумов, Иван Данилов, Александр Максаев и многие другие, именами которых названы библиотеки в нашей области, - являются гордостью отечественной культуры",...
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|Политика
|07.10.2017 12:51
Сегодня Владимир Путин отмечает 65-летие. С днем рождения президента России поздравляют не только лидеры других государств, главы правительств, политики, известные спортсмены и общественные деятели, губернаторы, депутаты, но и обычные граждане. Они поздравляют главу российского государства в соцсетях и даже дарят президенту виртуальные подарки, сделанные своими руками. Свои посты они сопровождают хэштегом #Путинкрут. Так, пользователь Instagram Юлия Легенченко ко дню рождения президента России нарисовала его портрет. На нем глава государства запечатлен в хоккейной форме и шлеме. Житель Волгограда Анатолий Савинков для Владимира Путина сделал 3D-брелок с символикой президента. Фотографию он разместил на своей станице «ВКонтакте»...
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|Газетный киоск
|07.10.2017 11:48
«Независимая газета», 02.10.2017г., в сокращении. Практически все заметные активисты КПРФ в регионе говорят о продолжении или углублении внутрипартийного кризиса: «Он начался в бытность первым секретарем обкома Николая Паршина, чьи фотографии с сообщениями о всероссийском розыске висят сегодня во всех райотделах полиции. Замена в июне Паршина на Тамару Головачеву не привела к улучшению ситуации: под ее руководством региональная организация потерпела унизительное поражение 10 сентября на выборах депутатов Михайловской городской думы, а также на довыборах депутатов регионального Заксобрания. Никаких выводов из этого провала руководством обкома не сделано». ...
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|Общество
|07.10.2017 10:45
Любопытные и показательные факты позволила вскрыть проведенная в Волгоградской областной филармонии инвентаризация. Похоже, долгие годы в государственном учреждении культуры творилась настоящая чехарда — в итоге сегодня крайне сложно понять, где находится дорогостоящее оборудование, кем и в каких целях используется и будет ли возвращено. Яркой иллюстрацией того, что филармонической собственностью распоряжались по своему усмотрению служит скандальная история с пропажей виолончели 17 века, которую без каких-либо документов в начале года вывезли в Санкт-Петербург и где она находилась целых полгода у мастера по ремонту музыкальных инструментов. Раритетную вещь возвратили филармонии. Но это лишь один пример халатного отношения к государственной собственности. Неутешительными оказались итоги...
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|Общество
|07.10.2017 10:39
Члены комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности областного заксобрания, члены фракции «ЕР» в волгоградской облдуме выступили с рекомендациями региональному парламенту принять законопроект, направленный на решение проблемы обманутых дольщиков. На заседании комитета, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения «ЕР», они заявили, что вносимые изменения разработчиков – инспекции госстройнадзора Волгоградской области, - позволят скорректировать существующую норму, когда земля без торгов предоставлялась застройщикам, участвующим в решении проблемы обманутых дольщиков, при условии строительства на предоставленном участке не менее 40 тысяч квадратных метров жилья. Предлагаемая поправка исключает действующие ограничения по объемам жилой застройки, а также расширяет перечень...
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|Аналитика
|06.10.2017 20:01
Смотрите сегодня в программе: Год экологии так и не принес ощутимых перемен в процветающую сферу несанкционированных свалок Волгоградской области. Жителей Волгограда не испугали трудности пути к музею «Россия – моя история»: посетители потянулись за новыми впечатлениями, несмотря на проблемы с пешеходной и транспортной доступностью. 50 лет Академии МВД: престижный ВУЗ работает уже полвека. Видео с камеры видеонаблюдения: медики пресекли кражу денег из кармана беспомощного пациента в приемном покое одной из волгоградских больниц. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на...
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|Расследования
|06.10.2017 18:03
Под домашний арест отпущен Георгий Кадария, обвиняемый в целой серии эпизодов мошенничества с автостраховкой. Как стало известно ИА “Высота 102”, накануне суд Центрального района отклонил ходатайство о продлении его содержания под стражей. Хотя и было известно, что в августе он уже сбегал от правоохранителей. Но тогда, объявленного в федеральный розыск мужчину, быстро задержали. Отметим, что двумя днями ранее “домой” также вернулся и другой фигурант громкого уголовного дела "автоподставщиков" Николай Ковалев. По данным следствия, Кадария готовил фиктивные акты и заключения об осмотрах машин, якобы потерпевших аварию. Ковалев - юрист специализирующийся на делах связанных с ДТП, обращался в суд и требовал от...
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|Экономика
|06.10.2017 17:52
Налоговики предложили бизнесменам Волгоградской области подписать Хартию в сфере оборота сельхозпродукции
Принципы, изложенные в Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, были рассмотрены на большом совещании в УФНС России по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Прозвучала информация, что применение участниками рынка незаконных схем возмещения или неуплаты налога на добавленную стоимость наносят ущерб бюджету РФ, поэтому в настоящее время федеральная налоговая служба реализует масштабный отраслевой проект по «обелению» зернового рынка и призывает сельхозпроизводителей присоединиться к Хартии. Хартия, образованная крупнейшими зерновыми трейдерами страны, предусматривает отказ от недобросовестных методов оптимизации налоговой нагрузки и услуг компаний-посредников, исключает многоступенчатость процесса перепродажи сельхозпродукции. Бизнесмены, подписавшие документ, обязуются приобретать сельскохозяйственную продукцию непосредственно...
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|Общество
|06.10.2017 17:07
Сегодня Волгоградским УФАС России выдано предупреждение ООО «ПромСтройСервис» о прекращении недобросовестной конкуренции, связанной с выбором доменного имени сайта. Обстоятельства нарушения антимонопольного законодательства были обнаружены управлением в ходе рассмотрения другого дела о нарушении рекламного законодательства, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. ООО «ПромСтройСервис» в своей предпринимательской деятельности использовало сайт http://газпром-межрегионгаз.рф, в доменном имени которого размещено фирменное наименование ООО «Газпром межрегионгаз», а также указывало в разделе «Контакты» на данном сайте адреса абонентских отделов ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Данные действия Общества, по мнению Волгоградского УФАС России, создают ложное представление о связи ООО «ПромСтройСервис» с поставщиком газа и предприятиями группы ПАО «Газпром», что вводит...
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|Общество
|06.10.2017 16:31
Полувековой юбилей отмечает Волгоградская академия МВД. За это время из ее стен вышли более 80 тысяч высококлассных специалистов: оперативников, следователей, экспертов-криминалистов. Около 40 выпускников академии дослужились до генеральских погон, возглавляют сегодня министерства и главные управления, есть среди них и депутаты Государственной думы. Чем сегодня живет полицейский вуз, какую подготовку проходят в его стенах курсанты - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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|Происшествия
|06.10.2017 15:29
Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоквартирного дома в отношении директора ООО "Волгоградская строительная компания. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Основанием для этого послужили материалы прокурорской проверки соблюдения законодательства о долевом строительстве. Проверкой установлено наличие договоров займа на строительство многоквартирного жилого дома в Городищенском районе области, заключенных ООО "Волгоградская строительная компания" с хозяйствующими субъектами. При этом руководитель застройщика полученные от инвестора денежные средства, предоставленные для целевого назначения на строительство указанного дома в общей сумме более 13 млн рублей, использовал по своему усмотрению. Выяснилось также, что разрешение на строительство жилого дома не выдавалось,...
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|Происшествия
|06.10.2017 15:23
Кражу 17 тысяч рублей из кармана беспомощного пенсионера в приемном покое волгоградской больницы № 12 зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в региональном главке МВД, прохожий нашел 88-летнего старика на улице, вызвал медиков и сопроводил незнакомца до больницы. В приемном покое помощник развил бурную деятельность, прошелся по карманам якобы в поисках документов и «умыкнул» найденные купюры. В результате медперсоналу пришлось вызывать наряд полиции. Как выяснили правоохранители, вором оказался 52-летний житель Ворошиловского района, работник «Метроэлектотранса». За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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