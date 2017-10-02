В Волгограде на красочный забег вышли 400 человек









Четыре сотни волгоградцев решили сделать свой выходной ярче и приняли участие в благотворительном красочном забеге на 5200 метров, организованном фондом олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Пожертвования, которые сделал каждый участник, пойдут на строительство игровой площадки волгоградского центра психического здоровья детей и подростков. Сама Елена Исинбаева, обращаясь к собравшимся на верхней террасе набережной волгоградцам, отметила, что в забеге принимает участие на 50 человек больше, чем в прошлом году, а значит - это благое дело живет и развивается. «Хочу поздравить всех участников и пожелать, чтобы в их жизни всегда были добро и спорт», – напутствовала участников олимпийская чемпионка.













В благотворительной акции приняли участие многие именитые спортсмены. На старт вышли олимпийские чемпионы Дмитрий Труненков, Елена Слесаренко, Максим Опалев, Ольга Акопян и сама двукратная олимпийская чемпионка, Елена Исинбаева. Большую поддержку оказывает забегу и «Юнармия».

Волгоградцы в акции участвовали как поодиночке, так и целыми коллективами.













Так, компания «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» выставила 35 человек. Среди которых были как рядовые сотрудники, так и руководители.

«Команда нашего предприятия активно участвует в пробеге, и это не случайно. Спорт у нас любят, – говорит генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Андрей Спирин. – Предприятие ежегодно проводит корпоративные соревнования и завоёвывает призовые места на отраслевых спартакиадах. Благотворительную помощь волгоградским общественным организациям мы оказываем в постоянном режиме. Так что пройти мимо такого прекрасного пробега мы просто не могли! И, конечно, радует, что наша помощь поддержит развитие детского спорта в регионе».













По словам главного инженера компании Сергея Квашенникова, в нашем городе много людей, открытых и для спорта, и для добрых дел. Он выразил уверенность, что помощь, собранная участниками забега, послужит развитию детского спорта.













Для специалиста 1-й категории, также сотрудника «ЛУКОЙЛА», Алексея Челнокова этот забег является хорошей тренировкой. Молодой человек рассказал о своей мечте – принять участие в 100-километровом супермарафоне. Сейчас он активно готовится к исполнению этой задумки, в чем ему помогает участие в этом благотворительном забеге, а также сдача норм ГТО.













Ждет от забега хороших эмоций и заряда на весь день и всю ночь Яна Полуэткова. Сегодня она выходит в ночную смену на одну из АЗС «ЛУКОЙЛ».













«Красочный благотворительный пробег – событие замечательное. Спасибо его организаторам - благотворительному фонду олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, – говорили все участники забега.