В Волгоградской области рассказали о судьбе донского казачества XX века





Ценители казачьей культуры, жители поселка Самофаловка Городищенского района Волгоградской области, пришли сегодня в библиотеку, носящую имя волгоградского писателя Евгения Кулькина. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации сельского поселения поселка, здесь состоялся творческий вечер, посвящённый проходящим в области Дням казачьей литературы.

"Они проходят сегодня в библиотеках как города, так и области, уже в шестой раз. И это не случайно. На нашей земле жили и творили рассказывающие о судьбе донского казачества в XX столетии замечательные писатели. Фёдор Крюков, Роман Кумов, Иван Данилов, Александр Максаев и многие другие, именами которых названы библиотеки в нашей области, - являются гордостью отечественной культуры", - сообщил автор данного проекта, почетный гражданин Волгоградской области Евгений Кулькин.

О своём творчестве читателям Самофаловки поведал казачий полковник, автор книг для детей Сергей Засядкин. Николай Бичехвост посвятил свои книги судьбам казаков, прославленных в истории края и России. Елизавета Иванникова рассказала о своих новых поэмах. Главным же на вечере было творчество Евгения Кулькина, произведения которого посвящены казачьей истории и тесно связанны с историей семьи автора. Автор 40 романов, Кулькин - единственный в мире писатель, создавший трилогии о казачестве.

"Жители нашего села – большие поклонники творчества волгоградских писателей, - подчеркнули в администрации поселения. - Из более чем 2 тысяч жителей поселка почти половина являются подписчиками библиотеки и никакой Интернет не может заменить настоящее произведение. Так что сегодняшняя встреча – праздник для всех селян".

Дни казачьей литературы стали традиционными. Сегодня они заявлены в рамках Форума православной казачьей молодёжи, который в эти дни проходит в Волгограде.

На фото сайта "За казачий Дон" Евгений Кулькин.



