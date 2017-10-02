В Волгоградской области программа газификации довела главу поселения до приговора

К 3 годам лишения свободы условно приговорен глава администрации Ляпичевского сельского поселения Калачевского района Виктор Гегин. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, приговор районного суда, вынесенный в июне текущего года, пытались оспорить не только осужденный Гегин и его защитник, но и представитель прокуратуры. Надзорное ведомство посчитало, что судом первой инстанции необоснованно при вынесении окончательного решения не было назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года. Адвокат же просил приговор отменить, а Гегина оправдать.

По материалам дела, в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период 2020 года" глава поселения Гегин заключил соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона о предоставлении в 2013 году субсидий на софинансирование мероприятий программы. Так, глава поселения занялся переводом 18 многоквартирных домов (237 квартир) на поквартирное отопление на сумму более 15 миллионов рублей. Подрядчиком работ выступало ООО "Сервис-К". Глава поселения подписал все акты, согласно которым перевод многоквартирных домов на поквартирное отопление было выполнено. Вместе с тем, указано в судебном решении, во многих квартирах газовое оборудование так и не установили. Специальной комиссией было выявлено несоответствие фактически выполненных подрядчиком работ к указанным в актах на сумму более 6 миллионов рублей. Летом 2014 года подрядчик обратился в арбитраж с исками о взыскании средств за якобы выполненные работы по газификации, которые судом были удовлетворены, поскольку акты о выполненных работах были подписаны главой поселения. Это судебное решение фактически парализовало работу сельского поселения, так как никакие операции по счету администрация производить не могла, ввиду его ареста и списания всех поступающих денежных средств в счет погашения долга перед ООО "Сервис-К". В судебном заседании Гегин вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал.

Рассмотрев все обстоятельства дела, апелляционная инстанция не нашла оснований для вынесения Гегину оправдательного приговора. Решение суда первой инстанции в облсуде посчитали справедливым.



