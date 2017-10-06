Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоквартирного дома в отношении директора ООО "Волгоградская строительная компания. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Основанием для этого послужили материалы прокурорской проверки соблюдения законодательства о долевом строительстве.

Проверкой установлено наличие договоров займа на строительство многоквартирного жилого дома в Городищенском районе области, заключенных ООО "Волгоградская строительная компания" с хозяйствующими субъектами. При этом руководитель застройщика полученные от инвестора денежные средства, предоставленные для целевого назначения на строительство указанного дома в общей сумме более 13 млн рублей, использовал по своему усмотрению. Выяснилось также, что разрешение на строительство жилого дома не выдавалось, соответствующие работы начаты не были. Уголовное дело возбуждено СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).



