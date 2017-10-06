



Сегодня первый официальный день работы нового волгоградского музея «Россия — моя история». В ближайшие три дня вход в него будет бесплатным. Видимо, поэтому буквально с первых минут работы учреждения — с 10.00 в мультимедийный комплекс один за одним потянулись посетители. Однако их путь за новыми познаниями в области истории России оказался тернист. Возле самого музея активно ведутся дорожные работы - всюду снуют экскаваторы, КАМАЗы и прочая техника, вырыты котлованы. Если от речпорта пешеходная дорога в сторону музея уже готова, то от ресторана «Маяк» спуск в пойму не оборудован. Есть старая ухабистая лестница, но и она не спасет пешеходов от песчаных дюн. Позади музея на проезжей части нарисовали «зебру», правда этот переход ведет в никуда.