|Культура
|05.10.2017 17:12
В Волгограде музей «Россия - Моя история» распахнул свои двери
Только что в пойме реки Царица в центре Волгограда торжественно открыли музей «Россия — моя история». Как сообщает ИА «Высота 102», в церемонии открытия нового учреждения культуры принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На площадке перед музеем началось театрализованное музыкальное представление, в котором отражены все этапы становления государства, а также Волгограда - от крепости на Волге до современности.
Здание музея выросло на глазах волгоградцев за считанные месяцы.
Первые сваи в основание сооружения забиты в январе текущего года. Площадь здания составляет 7600 квадратных метров, высота помещения — 12 метров. За счет высоких потолков появилась возможность установить купольную и панорамную конструкции для масштабных видеопроекций.
Экспозиция состоит из 42 исторических периодов, скомпонованных в четыре экспозиции, такие, как «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — моя история. 1945-2017». Кроме того, представлен и региональный краеведческий компонент. При обустройстве музея применены технологии видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций. Волгоградский регион вошел в число первых десяти субъектов РФ, где реализуется такой масштабный проект.
6, 7 и 8 октября в новом музее станут днями открытых дверей для всех желающих. Для волгоградцев и гостей города будут работать уличные концертные площадки, подготовлена развлекательная программа.
Строительство музея в пойме реки Царица профинансировала компания «Газпром», благоустройство прилегающей территории и прокладка коммуникаций осуществлялись за счет местных бюджетов. Большую поддержку в создании музея оказала компания "ЛУКОЙЛ". Заказчиком выступил фонд «Перспективное развитие Волгоградской области», генподрядчик - компания АО «Приволжтрансстрой».
Жители сельской глубинки – о работе депутатов Госдумы от Волгоградской области в своих округах
Программа "Взгляд с Высоты": Кризис в волгоградском футболе как явление и его проявления
В Волгограде Посол Румынии не увидел разницы между воинами-освободителями и воинами-захватчиками
Редакция ИА «Высота 102» продолжает серию публикаций, посвященных депутатам Госдумы от Волгоградской области. Напомним, съемочная группа уже побывала...
В сегодняшней программе: болельщики и ветераны спорта обеспокоены шатким положением футбольного клуба "Ротор-Волгоград" в первом дивизионе, и,...
Сегодня в Волгоград прибыла официальная делегация из Румынии во главе с Чрезвычайным и Полномоченным Послом Василе Соаре....
|Аналитика
|05.10.2017 20:07
Смотрите сегодня в программе: интерактивный музей «Россия — Моя история» в рекордные сроки построенный в пойме реки Царица в Волгограде сегодня распахнул свои двери. Служба уголовного розыска на пороге векового юбилея: оперативников Волгоградской области поздравили с профессиональным праздником. Над старейшим СИЗО Волгограда засияли купола: православные кресты для тюремного храма освятили на торжественной церемонии. Сюрпризы инвентаризации: новое руководство областной филармонии постепенно узнает о «темных» сторонах деятельности сотрудников. Волгоград принял финал всероссийского конкурса песни среди осужденных «Калина Красная»: участники спели в Доме офицеров. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00...
Прочитана: 259 раз
|Общество
|05.10.2017 17:58
Парковая зона у музея "Россия - Моя история" будет расширена еще на 5 га. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом сегодня сообщил журналистам губернатор Андрей Бочаров после окончания церемонии открытия нового объекта культуры в пойме реки Царица. По его словам, обустройство прекрасного парка в историческом центре Волгограда проводится по просьбе молодых жителей города. Пока выполнена часть просьбы, но впереди еще много работы, так как предстоит обустроить еще 5 га площади. Планируется, что парковая зона будет продлена до Астраханского моста. Помощи в обустройстве этой территории губернатор сегодня попросил у молодежи. По его словам, это необходимо сделать до конца 2018 года.
Прочитана: 3290 раз
|Общество
|05.10.2017 16:46
Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко и его супруга сегодня отмечают 10 лет со дня свадьбы, сообщает ИА «Высота 102». Фотографию, сделанную в тот далекий день, опубликовала на своей странице в Instagram Евгения Ищенко-Атт. «Как быстро бежит время. 10 лет этому фото!!! А мы то, ничуть не изменились. И пусть всё так и продолжается с любовью, счастьем и пониманием в нашей СЕМЬЕ!!!», - написала счастливая жена и мать четверых детей Евгения Ищенко. (Орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред). Судя по геолокации, супруги сейчас находятся на Ибице в Испании.
Прочитана: 3586 раз
|Происшествия
|05.10.2017 16:42
Останки человека, погребенные в земле, нашли в Комсомольском саду Волгограда. Как стало известно ИА “Высота 102”, человеческие кости обнаружили рабочие, которые меняют трубы теплотрассы рядом с домом по адресу улица Коммунистическая, 8к. По предварительным данным, останки принадлежат человеку, погибшему во время Великой Отечественной войны. Информация о находке передана в комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда. Автор фото: пользователь "ВКонтакте" Александр Букреев
Прочитана: 2231 раз
|Общество
|05.10.2017 16:33
Праздничное мероприятие ко Дню учителя – мастер-класс «Лучший подарок своими руками» прошло сегодня в лицее №9 Дзержинского района при поддержке общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения», сообщает ИА «Высота 102». Уютно разместившись в школьной столовой, дети расписывали имбирные пряники. Ароматные пряники, покрытые яркой специальной глазурью, с добрыми пожеланиями малышей стали ценным подарком для учителей. «Подобные мероприятия прекрасны. На них весело детям. Я думаю, что учителям будет тоже очень приятно. Надо не забывать о своих педагогах, не стесняться проявлять уважение и заботу о...
Прочитана: 363 раз
|Общество
|05.10.2017 15:29
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в профессиональный праздник педагогов провел встречу с Народным учителем России, Героем Труда РФ Юрием Лепёхиным и советником при ректорате ВГСПУ, академиком РАО, доктором педагогических наук, профессором Николаем Сергеевым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, глава области, председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов обсудили с заслуженными представителями педагогического сообщества вопросы развития образования в Волгоградской области. Андрей Бочаров поздравил Юрия Лепёхина с 75-летним юбилеем, который Народный учитель России отметил 23 сентября, и подарил Юрию Васильевичу учебник арифметики 19 века. Напомним, Юрий Васильевич Лепёхин...
Прочитана: 1467 раз
|Общество
|05.10.2017 15:11
Гала-концерт XIV всероссийского конкурса песни среди осуждённых «Калина Красная» проходит сегодня в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Лауреаты этого года выступают на сцене гарнизонного Дома офицеров. С учетом статуса участников финала, на время подготовки и проведения концерта предприняты соответствующие меры безопасности. Все исполнители были этапированы в Волгоградскую область из колоний нескольких регионов и размещены в пенитенциарных учреждениях в соответствии с установленным судом режимом содержания. Помимо финалистов конкурса, на гала-концерте по традиции выступят гости — музыканты эстрадно-духового оркестра УФСИН по Волгоградской области, а также государственный ансамбль...
Прочитана: 889 раз
|Экономика
|05.10.2017 14:32
На время проведения экспертизы приостановлено судебное разбирательство между ООО "Дорстройсервис" и комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, где слушается дело о признании недействительным одностороннего отказа заказчика от исполнения государственного контракта по реконструкции шоссе Авиаторов в Волгограде. Напомним, в июне текущего года комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области в одностороннем порядке расторг контракт с подрядчиком ООО "Дорстройсервис". Среди причин назывались отставание от графика и плохое качество работ. К тому времени из суммы контракта, который составляет 2,45 млрд рублей, фактически было оплачено 1,5 млрд рублей. Подрядчик,...
Прочитана: 3245 раз
|Происшествия
|05.10.2017 13:53
Следственные органы выясняют обстоятельства смерти контрактника одной из воинских частей в Волгоградской области, сообщил ИА "Высота 102" источник в правоохранительных органах. Как стало известно, трагический инцидент произошел в Калачевском районе Волгоградской области. По предварительным данным, причиной гибели военнослужащего мог стать суицид. ЧП произошло не на территории части. Мужчину нашли мертвым по его месту жительства. К такому шагу погибшего подтолкнули семейные обстоятельства.
Прочитана: 4212 раз
|Общество
|05.10.2017 13:20
В Волжском по распоряжению главы города Игоря Воронина со вчерашнего дня начали подключение отопления в учреждениях образования и здравоохранения: детские сады, школы и объекты социальной сферы. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба администрации Волжского, на следующей неделе с учетом погодных условий планируется подключение отопления в многоквартирных домах города. Отметим, что в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011, отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов...
Прочитана: 1019 раз
|Расследования
|05.10.2017 12:43
Изменена мера пресечения в отношении подозреваемого в хищении цветных металлов с территории ОАО "Волгограднефтемаш". Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Фигурант уголовного дела - 34-летний житель Волгограда - 2 сентября был помещен под домашний арест. Не согласившись с избранной мерой пресечения, прокуратура Волгограда обжаловала указанное постановление суда в апелляционном порядке. Суд отменил постановление и удовлетворил ходатайство следователя о необходимости заключения подозреваемого под стражу. По данным следствия, данное лицо обвиняется в хищении ферросплавов и цветных металлов с территории...
Прочитана: 1935 раз
|Общество
|05.10.2017 12:15
«Герой» публикации ИА «Высота 102», директор ООО «Дом Сервис ЮГ» Константин Генералов не согласился с изложенными фактами в материале «В Волгограде УК с подмоченной репутацией пытаются захватить новые дома» и отправил исковое заявление в суд Красноармейского района защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию. Более всего возмутили господина Генералова сведения одного из жильцов дома Александра Шмакова, которые «бросают тень на мое доброе имя», - говорится в заявлении. В частности, он просил суд признать сведения, цитируем: «Путем воровского метода господин Генералов начальник ЖЭУ №25 решил нас перевести в компанию ДОМ ЮГ Сервис»: «Путем подлога документов провести как будто очно, заочное собрание»;...
Прочитана: 2513 раз
|Финграмотность
|05.10.2017 11:42
В Волгограде стартовал первый Чемпионат по финансовой грамотности среди школьных команд. В первый день чемпионата школьники участвовали в коммуникативном турнире и показывали свое умение рассуждать на сложные финансовые темы. Нужно ли следить за инфляцией и корректировать свое финансовое поведение? Должен ли школьник работать во время школьных каникул летом? Ребята отстаивали противоположные точки зрения и учились находить аргументы, слышать мнение оппонента и вести диалог. Сегодня, 5 октября, в 14:00 в гимназии № 17 по адресу: Волгоград, ул. Ростовская, 4, состоится второй день Чемпионата, передает ИА «Высота 102». Школьные команды гимназии № 17, лицея № 6 и школы № 48...
Прочитана: 558 раз
|Экономика
|05.10.2017 11:24
На оптовой базе в Волгограде сотрудники ветнадзора и транспортной прокуратуры обнаружили запрещенную к ввозу в РФ санкционную продукцию в количестве 237 кг. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, изъяты сыры производства Германии, Нидерландов и Украины. По данным ведомства, продукция уничтожена путем сжигания в крематоре в присутствии понятых. Ранее сообщалось о выявлении и уничтожении 5,5 кг немецкого сыра с благородной плесенью.
Прочитана: 2869 раз
|Общество
|05.10.2017 10:58
Нерадивую мать, жительницу Кумылженского района, ограничили в родительских правах. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора области Ольга Токарева, такое решение районный суд принял после обращения руководителя районного надзорного органа. Правоохранители выяснили, что 28-летняя мать двоих дочерей - четырех и шести лет - нигде не работала и выпивает. Воспитанием девочек занимается только их отец. Но чтобы прокормить детей, мужчине приходится много работать, поэтому времени на малышек у него не хватает. Что дальше ждет семью - покажет время, но, как отмечают в прокуратуре, если женщина не возьмется за ум, то рискует окончательно потерять детей. В следующий раз родительских прав ее...
Прочитана: 1335 раз
5 октября 20:07
5 октября 17:58
5 октября 17:12
В Волгограде музей «Россия - Моя история» распахнул свои двери 14
5 октября 16:33
5 октября 15:29
5 октября 15:11
5 октября 13:53
5 октября 13:20
5 октября 12:43
5 октября 11:42
5 октября 07:10
Культура
5 октября 17:12
В Волгограде музей «Россия - Моя история» распахнул свои двери 14
28 сентября 10:04
27 сентября 08:59
23 сентября 09:00
12 сентября 15:37
12 сентября 12:08
11 сентября 12:23
7 сентября 17:45
5 сентября 16:41
30 августа 07:24
25 августа 09:38
23 августа 17:02
22 августа 11:52
20 августа 21:18
15 августа 16:38
20 июля 13:00
15 июля 11:30
11 июля 14:02
11 июля 10:32
7 июля 18:00
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
ФИНГРАМОТНОСТЬ
Осторожно: кредитное мошенничество!
ЗДОРОВЬЕ
Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям
Поиск
День 5 Октября, Чт
Волгоград
температура 13..15 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 7 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
5 Октября, Чт
|1 $
|57.7832 руб.
|1 €
|67.9357 руб.
|1 GBP
|76.6032 руб.
|1 CHF
|59.3561 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 16197
Просмотров: 15686
Просмотров: 15677
Просмотров: 11852
Просмотров: 11596
Просмотров: 8200
Просмотров: 7636
Просмотров: 5753
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +29 / 3-
Рекомендации: +25 / 7-
Рекомендации: +19 / 1-
Рекомендации: +17 / 9-
Рекомендации: +15 / 5-
Рекомендации: +14 / 6-
Рекомендации: +13 / 7-
Рекомендации: +12 / 6-