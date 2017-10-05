В Волгограде музей «Россия - Моя история» распахнул свои двери











Только что в пойме реки Царица в центре Волгограда торжественно открыли музей «Россия — моя история». Как сообщает ИА «Высота 102», в церемонии открытия нового учреждения культуры принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На площадке перед музеем началось театрализованное музыкальное представление, в котором отражены все этапы становления государства, а также Волгограда - от крепости на Волге до современности.













Здание музея выросло на глазах волгоградцев за считанные месяцы.













Первые сваи в основание сооружения забиты в январе текущего года. Площадь здания составляет 7600 квадратных метров, высота помещения — 12 метров. За счет высоких потолков появилась возможность установить купольную и панорамную конструкции для масштабных видеопроекций.

Экспозиция состоит из 42 исторических периодов, скомпонованных в четыре экспозиции, такие, как «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — моя история. 1945-2017». Кроме того, представлен и региональный краеведческий компонент. При обустройстве музея применены технологии видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций. Волгоградский регион вошел в число первых десяти субъектов РФ, где реализуется такой масштабный проект.

6, 7 и 8 октября в новом музее станут днями открытых дверей для всех желающих. Для волгоградцев и гостей города будут работать уличные концертные площадки, подготовлена развлекательная программа.













Строительство музея в пойме реки Царица профинансировала компания «Газпром», благоустройство прилегающей территории и прокладка коммуникаций осуществлялись за счет местных бюджетов. Большую поддержку в создании музея оказала компания "ЛУКОЙЛ". Заказчиком выступил фонд «Перспективное развитие Волгоградской области», генподрядчик - компания АО «Приволжтрансстрой».



