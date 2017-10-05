ПАО «Волгоградэнергосбыт» дает потребителям возможность урегулировать долговой вопрос

Очередной выпуск платежек желтого цвета для уведомления абонентов, задолжавших за коммунальную услугу электроснабжения, выпустило ПАО «Волгоградэнергосбыт», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Формирование уведомлений о долге происходит автоматически, на основании данных о начислениях и платежах абонента, переданных в биллинговую систему компании. Если получена «желтая» квитанция, для потребителя это первый сигнал о том, что нужно урегулировать вопрос с задолженностью.

Напомним, что в случае возникновения вопросов по сумме и периоду задолженности, предъявленной данной квитанцией, потребители компании могут обратиться в абонентские участки по месту жительства (при себе необходимо иметь документы, подтверждающие оплату потребленной электроэнергии).

Пользователям Личного кабинета на сайте компании www.energosale34.ru доступны данные по оплате и состоянию лицевого счета онлайн. Тут же есть возможность погасить долг с помощью банковской карты.

По вопросам, возникающим при регистрации и пользованием Личного кабинета, потребители могут обратиться по телефону контакт-центра компании 13-99 (прямой короткий номер, код междугороднего соединения - 844) или по телефону абонентского участка по месту жительства.

В среднем по итогам кампаний с выпуском долговых платежных документов в текущем 2017 году потребители погасили свыше 50 млн. руб. просроченной задолженности.

«ПАО «Волгоградэнергосбыт» благодарит всех добросовестных потребителей, и призывает не копить долг, – отмечает пресс-служба, – Напоминаем, что платежная дисциплина – сегодня самое главное условие обеспечения надежной работы энергосистемы и уютного проживания каждого жителя нашей области. Если вопрос относительно предъявленной задолженности не будет урегулирован, ПАО «Волгоградэнергосбыт» будет вынуждено обратиться в суд».